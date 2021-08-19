Сирийский режим бомбит Дараа аль-Балад

Сирийский режим продолжает бомбить контролируемый повстанцами район на юго-западе страны после того, как во вторник переговоры с российскими представителями не увенчались успехом.

Дараа аль-Балад стал ареной столкновений между режимом и повстанцами в среду, в то время как другие части провинции Дараа подверглись бомбардировкам, сообщает Аль-Араби аль-Джадид.

Источники в этом районе пояснили, что боевые действия начались вчера рано утром на кольцевой дороге Аль-Казия, в них участвовали связанная с Ираном 4-я дивизия Асада и местные бойцы оппозиции.

Танки режима обстреляли Дараа и деревни, а также лагеря беженцев.

Из сообщений неясно, был ли обстрелян крупный лагерь палестинских беженцев в этом районе, который ранее подвергался нападениям.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев БАПОР в воскресенье охарактеризовало ситуацию там как "ужасную".

Последние боевые действия произошли после того, как дискуссии во вторник между местными лидерами в «Центральном комитете» и представителями России, которые поддерживают режим Асада, ни к чему не привели.

Эти разговоры касались предложенной Москвой "дорожной карты", которую повстанцы Дараа резко раскритиковали.

Дамаск стремится полностью вернуть эту территорию под свою власть.

Как союзник Асада Россия предложила условия прекращения боевых действий в пользу режима.

Среди предложений, отклоненных местными лидерами, были отвод местных бойцов и сдача стрелкового оружия, сказал Мухаммад аль-Хурани.

Активист добавил, что бомбардировки вновь обрушились на город Тафас провинции Дараа и другие места, тогда как силы Асада и их позиции были усилены.

По словам Аль-Хурани, одной из целей этой бомбардировки является попытка заставить повстанцев уступить требованиям Дамаска, учитывая опасения жителей по поводу новых массовых убийств со стороны сил режима.

Источники сообщили, что во вторник вечером на западе города был застрелен юноша, который не принадлежал к какой-либо вооруженной группировке.

Дараа аль-Балад был осажден в конце июня после того, как местные жители отказались принять фиктивные президентские выборы в стране, которые снова утвердили у власти диктатора Башара аль-Асада.