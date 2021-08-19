В Афганистане не будет демократии

Афганистан не будет демократией при правлении талибов*. Вместо этого страна будет регулироваться шариатом, или исламским правом, заявил в среду один из высокопоставленных лидеров талибов Вахидулла Хашими.

В интервью информационному агентству Reuters Хашими заявил, что Афганистаном может управлять правящий совет, возглавляемый верховным лидером Талибана Хайбатуллой Ахундзаде.

«У нас будут министры ... все министры будут назначены этим советом», - сказал Хашими. «... Не будет вообще никакой демократической системы, потому что она не имеет базы в нашей стране».

Он сказал, что один из заместителей амира Хайбатуллы может выступать в качестве президента. Таким образом, это похоже чем-то на нынешнюю иранскую модель — с духовным лидером и президентом. Правда без выборов.

Комментарии Хашими прозвучали, несмотря на то, что Талибан не сделал пока никаких официальных заявлений о структуре своего правительства в Афганистане.

В среду члены группы встретились в Кабуле с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем на фоне усилий по созданию правительства. По данным Al Jazeera, на встрече также присутствовал главный переговорщик предыдущего правительства Абдулла Абдулла. Однако подробностей переговоров не сообщалось.

Хашими в интервью сказал, что он присоединится к встрече руководства Талибана позже на этой неделе, чтобы обсудить вопросы управления.

Он добавил, что талибы обратятся к бывшим пилотам и солдатам афганских вооруженных сил, чтобы те присоединились к ним. Он сказал, что талибам нужны пилоты, поскольку они захватили вертолеты и другие самолеты, а вот подготовленных пилотов у них нет.

«У нас есть контакты со многими пилотами», - сказал Хашими. «И мы попросили их прийти и присоединиться ... присоединиться к их братьям, их правительству».

Расстрелы митингов

Несколько человек погибли на митинге в городе Асадабад в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидца.

Участники митинга, приуроченного к Дню независимости Афганистана, размахивали республиканскими флагами, когда талибы начали стрелять.

Reuters отмечает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди — из-за стрельбы или давки, возникшей после первых выстрелов. Представители «Талибана» это не комментировали.

18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту республиканского флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали срывать со зданий флаги Исламской республики Афганистан и менять их на флаги своего движения (Исламского эмирата Афганистан). В городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным «Аль-Джазиры», там погибли три человека.

Ашраф Гани

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны в воскресенье, когда талибы подошли к Кабулу, в среду заявил, что «ведет переговоры» о возвращении домой, сообщает AFP.

Ранее в среду министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что Гани находится в их стране, и они приняли бывшего президента и его семью по гуманитарным соображениям. Пользователи афганских соцсетей отметили, что никакие гуманитарные соображения почти наверняка не заставят ОАЭ дать убежище простым афганским беженцам. Иное дело — Ашраф Гани, который вывез с собой 169 миллионов долларов. К слову, посольство Афганистана в Таджикистане уже попросило Интерпол задержать Гани за хищение общественных средств.

Но сам Гани опровергает утверждения о том, что он перевел большие суммы денег из страны перед тем, как сбежать в ОАЭ.

В видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, Гани заявил, что поддерживает переговоры, состоявшиеся в среду между Талибаном и Карзаем. «Я хочу успеха этого процесса», - сказал Гани.

«Не верьте тому, кто говорит вам, что ваш президент продал вас и сбежал ради собственной выгоды и спасения своей жизни», - сказал он, сообщает AFP. «Меня выгнали из Афганистана таким образом, что у меня даже не было возможности снять тапочки и натянуть ботинки».

Американцы в Афганистане

Между тем президент США Джо Байден заявил в среду, что американские войска останутся в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, сообщает AP. Он сказал, что в случае необходимости войска останутся для этой цели даже после крайнего срока 31 августа.

«Американцы должны понимать, что мы попытаемся завершить это [эвакуацию] до 31 августа», - сказал Байден в интервью. «И если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех».

Почти 15 000 американцев остаются на сегодняшний день в Афганистане, причем не только в Кабуле, но и в других городах страны. Успеют ли они все уехать из страны до крайнего срока? Могут и не успеть.

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