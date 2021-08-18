В Хевроне палестинцы сражаются за сохранение мечети Ибрагима

10 августа жители города Хеврон на оккупированном Западном берегу проснулись от звука тяжелой техники, работающей в близлежащей мечети Ибрагима.

Большое количество израильских оккупационных солдат стерегли внешние дворы мечети, пока их техника выкапывала извилистую дорогу в рамках плана по установке электрического лифта на этом месте.

Маршрут, который прокладывают израильтяне, должен вести к стоянке мечети, отрезая около 330 квадратных метров внутреннего двора.

Приказ о конфискации и аннексии земли мечети, классифицируемой как земля вакфа, был опубликован израильской армией 12 мая 2020 года. Палестинцы попытались отменить это решение, но после годичной задержки работы на этом объекте начались.

Израильские власти заявили, что цель проекта лифта - облегчить доступ для людей с ограниченными возможностями со стороны, контролируемой оккупационной армией.

Однако Имад Хамдан, директор Комитета по восстановлению Хеврона, сказал Middle East Eye (MEE), что настоящая цель проекта - не гуманитарная. На самом деле это попытка захватить большой участок земли и иудаизировать мечеть.

«Они утверждают, что обладают гуманными чувствами. Почему же мы видим, как мусульмане страдают, пытаясь добраться до мечети, преодолевая препятствия, мешающие их передвижению, их раздевают и обыскивают с применением военной силы?» - сказал Хамдан.

«Даже люди с ограниченными возможностями входят в мечеть на чужих плечах».

Хамдан сказал, что проект изменит общий вид историко-культурного здания, площадь которого составляет 190 квадратных метров. В дополнение к спиральной дорожке, доступной для людей с ограниченными возможностями, израильские оккупационные власти планируют построить мост, соединяющий ее с верхней лестницей мечети.

«Цель Израиля с момента оккупации Хеврона и, в частности, аннексии мечети Ибрагима, - придать этому месту еврейский характер. В течение многих лет Израиль намеренно стирал палестинское исламское присутствие из мечети Ибрагима и заменял его колониальным сионистским», - говорит Хамдан.

По его словам, изменения в структуре мечети, такие как проект лифта, являются продолжением этой политики.

Хеврон оказался под израильской оккупацией вместе с остальной частью Западного берега в 1967 году и стал местом первого незаконного поселения в 1968 году.

Помимо Иерусалима, Хеврон остается единственным городом на оккупированном Западном берегу с поселенцами в центре города.

Это привело к сильному военному присутствию Израиля в городе и ежедневным трениям между провокационными вооруженными поселенцами и армией, с одной стороны, и палестинскими жителями, с другой.

В 1994 году вооруженный израильско-американский поселенец Барух Гольдштейн вошел в мечеть Ибрагима во время утренней молитвы в последнюю пятницу рамадана и открыл огонь, убив 29 палестинцев и ранив 150 человек. После резни Израиль ввел дополнительные ограничения для палестинцев в мечети и в городе в целом.

Он насильственно разделил мечеть и создал синагогу с отдельным входом для евреев, закрыл жизненно важные части города для доступа палестинцев и значительно увеличил количество военных контрольно-пропускных пунктов для палестинцев.

Сегодня в Хевроне насчитывается более 100 физических препятствий и более 20 постоянно работающих контрольно-пропускных пунктов. Сама мечеть Ибрагима окружена израильскими оккупационными блокпостами и солдатами, контролирующими доступ в мечеть.

Гражданская администрация, подчиняющаяся израильской оккупационной армии, издала два военных приказа об экспроприации части двора мечети.

В ответ палестинские власти приняли предварительные правовые меры, включая обращение к юрисконсульту от имени муниципалитета Хеврона и Комитета по восстановлению и исламским фондам, но апелляции были отклонены.

Религиозные учреждения, активисты и молодежные группы Хеврона, такие как Стражи мечети, призывают жителей к публичной мобилизации, собираться в мечети для совершения своих молитв, и осуждают продвижение оккупационных властей по проекту. Также на месте проходили сидячие забастовки и акции протеста.

Заместитель главы мечети Ибрагима и член муниципального совета Хеврона Гассан аль-Раджаби заявил, что оккупация направлена ​​на ужесточение контроля над мечетью, которая является объектом исламского культурного наследия.

По словам аль-Раджаби, проект лифта усилит систему контроля над палестинцами, представленной воротами и контрольно-пропускными пунктами у входа в мечеть, и укомплектованными оккупационными солдатами.

Бадер аль-Тамими, местный житель, владеющий магазином рядом с мечетью, считает, что этот проект является еще одним продолжением колониализма поселенцев.

«Строительство лифта означает новую гегемонию и новые ограничения для палестинцев», - добавил Аль-Тамими.