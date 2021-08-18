Афганистан: анти-талибское сопротивление, возвращение Барадара и деньги кабульского режима

В Афганистане бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявил себя действующим главой государства.

В твиттере Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент.

Салех подчеркнул, что сейчас находится на территории страны и устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Салех также призвал афганцев присоединяться к сопротивлению талибам*. «Мы должны доказать, что Афганистан — не Вьетнам, а „Талибан“ — даже отдаленно не армия Вьетконга», — заявил политик.

Базой для анти-талибского сопротивления должен стать Пандшер, где уже собирает свои силы Ахмад Масуд, сын знаменитого «Пандшерского Льва» Ахмада Шаха Масуда, убитого в 2011 году.

Впрочем, насколько серьезным может быть такое сопротивление, пока не ясно. Ходят слухи о том, что на стороне этих недобитых ошметков ИРА могут выступить осколки Афганской национальной армии, ранее бежавшие в страны Центральной Азии. Кроме того, они явно рассчитывают на международную помощь. Однако есть ли какие-то основания в этих слухах предстоит выяснить в ближайшее время.

В любом случае, ситуация похожа на пресловутое махание кулаками после драки, особенно если принять во внимание, что уже есть ряд государств, вполне готовых признать новую власть талибов.

Между тем в страну после многолетнего отсутствия вернулся из Катара Абдуль-Гани Барадар, один из основателей Талибана, глава политического офиса и пожалуй самое высокопоставленное из его публичных лиц. Напомним, что еще в 2018 году он сидел в тюрьме в Пакистане, но администрация Трампа пролоббировала его освобождение именно для того, чтобы он возглавил со стороны талибов переговорный процесс.

В самом Кабуле прошла первая пресс-конференция, на которой спикер Талибов Забихулла Муджахид заверил международную общественность, что талибы гарантируют безопасность всех дипломатических представительств, международных организаций и так далее. Он также повторил, что талибы не допустят, чтобы Афганистан стал базой для угрозы другим государствам — основное требование США, и пообещал покончить с производством наркотиков.

Международное отношение к талибам

Власти США заморозили резервы правительства Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен после консультаций с Управлением по контролю за иностранными активами и Госдепартаментом. Это произошло 15 августа, в день, когда «Талибан» захватил Кабул.

По данным МВФ, резервы правительства Афганистана в апреле 2021 года составляли 9,4 миллиарда долларов, примерно треть от годового ВВП страны. Эти средства хранятся, в основном, в США — точный размер средств в американских банках неизвестен, но, по данным Washington Post, составляет «миллиарды» долларов.

Вернутся ли они когда-нибудь в Афганистан - никто теперь не скажет с уверенностью.

Кроме того, Вашингтон 17 августа официально заявил о возможности введения дополнительных экономических санкций против «Талибана».

Между тем ЕС заявил о готовности к диалогу с «Талибаном». Евросоюз начнет диалог с «Талибаном», чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества.

«Талибан выиграл войну, поэтому мы должны говорить с ними», — заявил Боррель. При этом он отдельно подчеркнул, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане.

По словам Борреля, первой целью ЕС прямо сейчас является обеспечение эвакуации граждан сообщества, а также афганцев, которые помогали международной коалиции, если они хотят покинуть страну.

Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.

* - запрещены в РФ