В Узбекистане рухнул афганский военный самолет

В Узбекистане разбился афганский военный самолет, сообщило министерство обороны страны.

«Военный самолет незаконно пересек границу Узбекистана. В настоящее время ведется расследование», - сказал AFP пресс-секретарь министерства Бахром Зульфикаров, подтвердив сообщения узбекских СМИ об авиакатастрофе поздно вечером в воскресенье в южной Сурхандарьинской области, которая граничит с Афганистаном.

В понедельник российские информационные агентства со ссылкой на представителей министерства обороны сообщили, что самолет был сбит ПВО Узбекистана.

Зульфикаров сказал, что Минобороны подготовит заявление позже.

Неизвестно, погиб ли кто-нибудь в катастрофе, но, как сообщается, по крайней мере два афганских пилота выжили.

Бекпулат Окбоев, врач из города Термез, столицы Сурхандарьинской области, сказал AFP, что его больница приняла двух пациентов в афганской военной форме поздно вечером в воскресенье.

Врач сказал, что у одного пилота был парашют, и отметил, что у человека были переломы.

На изображениях и видеозаписях в Telegram можно увидеть человека в военной форме, получающего медицинскую помощь, и что-то вроде обломков самолета.

Окбоев сказал, что его больница также приняла трех афганских солдат днем ​​ранее после того, как в общей сложности 84 военнослужащих незаконно пересекли границу, спасаясь от талибов*.

В воскресенье министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что афганские солдаты были задержаны узбекскими пограничными службами, но получили гуманитарную помощь.

В заявлении говорится, что Узбекистан ведет переговоры с «афганской стороной» об их возвращении домой.

* - запрещены в РФ