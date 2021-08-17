Исламский эмират Афганистан: хроника первых дней

Талибан* объявил амнистию по всему Афганистану и призвал женщин присоединиться к его администрации, пытаясь успокоить нервы людей в напряженной столице.

Глава военной комиссии движения талибов Мулла Якуб выступил с заявлением, в котором заявил, что никаким бойцам не разрешается входить в чьи-либо дома, особенно в городе Кабул.

Заявление сделано после неподтвержденных сообщений о том, что талибы устроили рейды по домам жителей столицы.

Группа также объявила всеобщую амнистию и призвала всех государственных служащих вернуться на работу.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия… так что вы должны начать свою обычную жизнь с полной уверенностью», - говорится в заявлении талибов.

Мэр Кабула и исполняющий обязанности министра здравоохранения были среди тех, кто вернулся на работу во вторник.

Отдельное совместное видео выпустили бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший премьер-министр страны Абдуллах Абдуллах. Они сообщили, что не собираются покидать страну.

Кроме того, Талибан призвал женщин присоединиться к его правительству. Энамулла Самангани, член комиссии талибов по культуре, сделал первые комментарии по поводу управления на федеральном уровне по всей стране.

«Исламский Эмират не хочет, чтобы женщины становились жертвами», - сказал Самангани. «Они должны входить в структуру правительства согласно законам шариата».

Он добавил: «Структура правительства не совсем ясна, но, исходя из опыта, должно быть полностью исламское руководство, и все стороны должны присоединиться».

В целом талибы прилагают все усилия, чтобы успокоить различные группу, которые традиционно считаются первыми «жертвами» талибов. Так, в Кабуле они дозволили провести шиитские церемонии, приуроченные к Ашуре, и в ходе личных встреч с шиитскими лидерами гарантировали им безопасность. Кроме того, такую же встречу талибы провели с немногими оставшимися в Афганистане членами сикхской и индуистской общин.

Между тем, в Вашингтоне президент США Джо Байден выступил с речью, в которой еще раз подчеркнул, что он полностью поддерживает решение о выводе войск из Афганистана. По его словам, задача Америки никогда не заключалась в том, чтобы помочь афганцам построить демократическое государство (наконец то это прозвучало). Он подверг резкой критике бывшее про-западное руководство страны за неспособность оказать сопротивление талибам. «Я полностью поддерживаю свое решение», - сказал он в телеобращении из Белого дома. «Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было подходящего времени».

Китай заявил, что готов к «дружеским отношениям» с талибами, в то время как Россия и Иран также сделали дипломатические шаги.

На международном уровне талибов с победой поздравили на данный момент муфтий Омана Ахмад аль-Халили и главам ХАМАС Исмаил Хания, который в понедельник говорил по телефону с лидером талибов Абдуль-Гани Барадаром.

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