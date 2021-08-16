В Таджикистан бежали еще полторы сотни военных из Афганистана

В ночь на 16 августа 143 военнослужащих бывшей Афганской национальной армии прилетели в Таджикистан, спасаясь от талибов*, которые к тому времени уже захватили власть над всей страной. Солдаты прибыли в аэропорт города Бохтара (административный центр Хатлонской области РТ) на трех самолетах и двух военных вертолетах. По прибытии они передали таджикским властям 55 единиц стрелкового оружия, сообщает Радио «Озоди со ссылкой на источник в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

Афганцев временно разместили в общежитии государственного университета имени Носири Хусрава в Бохтаре. «Сейчас обсуждает вопрос о размещении афганских военнослужащих в другом месте. Поступало несколько предложений, окончательное решение пока не принято», — сказал сотрудник КЧС, добавив, что среди военных есть две женщины.

В конце июня и начале июля Таджикистан уже принимал афганских беженцев, в том числе военнослужащих, отступивших на сопредельную территорию под натиском талибов. В республику через наземную границу перешли в общей сложности более 2000 афганцев. Позднее все они были возвращены на родину.

В целом отмечается, что обстановка на таджикско-афганской границе стабильная, скопления беженцев не наблюдается.

Ранее в узбекский Термез из афганского Балха бежал афганский «маршал» Абдур-Рашид Достум.

б этом ТАСС сообщил местный журналист Хамид.

«В ночь с субботы на воскресенье группа афганцев, в основном чиновники, военнослужащие и единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум со своим окружением, спасаясь от талибов, которые, по их словам, заняли Мазари-Шариф, перешли узбекско-афганскую границу», — сказал Хамид. По его данным, афганцы были пропущены на территорию Узбекистана через единственный пункт пропуска между двумя странами, который находится на мосту Дружбы через Амударью.

Дустум — лидер узбекской общины Афганистана, 4 августа он вернулся в страну после длительного лечения в Турции (у него диабет). Маршал призывал политических лидеров страны объединиться для борьбы с талибами.

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