Израильские оккупанты убили четверых палестинцев на Западном берегу

Израильские силы во время рейда на оккупированном Западном берегу в понедельник убили четырех палестинских молодых людей и украли тела двоих из них.

Нападение произошло в городе Дженин, где, как говорится в заявлении израильской полиции, ее спецподразделения, «замаскированные под палестинцев», подверглись интенсивному обстрелу со стороны «большого числа» нападавших во время миссии по задержанию предполагаемого «боевика».

«Секретные силы открыли ответный огонь по террористам и нейтрализовали их», - заявила полиция, не сообщив об израильских жертвах.

Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что израильские силы совершили налет на окрестности, вызвав столкновения с палестинскими молодыми людьми, которые пытались заблокировать их проход. Затем солдаты открыли по ним огонь.

По радио «Голос Палестины» губернатор Дженина заявил, что по меньшей мере четыре палестинца были убиты.

Источники в больнице Дженина сообщили Wafa, что 19-летний Салех Амар из лагеря беженцев в Дженине и 21-летний Раед Абу Саиф из города Дженин были убиты израильтянами.

При этом оккупанты похитили тела двух убитых палестинцев, один из которых был идентифицирован как Нур Джаррар из города Дженин, а личность другого еще не установлена.

Кроме того, израильские силы также застрелили Амджада Азми, который, как сообщалось, находился в тяжелом состоянии..

В городе объявлены всеобщая забастовка и день траура.

Израиль регулярно похищает тела убитых палестинцев. Палестинцы осуждают эту практику как бесчеловечную, заявляя, что это форма психологической войны и коллективного наказания.

Считается, что Израиль хранит тела палестинцев в качестве разменной монеты.

Правозащитные группы также обвиняют оккупационные силы в применении ненужной и чрезмерной силы и внесудебных казнях палестинцев.

Израиль оккупировал Западный берег во время Шестидневной войны 1967 года, и все еврейские поселения там считаются незаконными большинством международного сообщества.

Почти полмиллиона израильтян-евреев живут в поселениях на Западном берегу, наряду с 2,8 миллионами палестинцев.