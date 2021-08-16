Афганистан: победа и хаос в Кабуле

Итак, свершилось. Победоносные бойцы «Талибана»* патрулируют Кабул в понедельник после ошеломляюще быстрого прекращения 20-летней войны в Афганистане. Тем временем тысячи людей штурмуют городской аэропорт, пытаясь спастись бегством.

Президент (теперь уже бывший) Ашраф Гани бежал из страны еще в воскресенье вечером, когда талибы окружили столицу, завершив военное наступление, в результате которого они захватили все города всего за 10 дней.

«Талибан победил суждением своих мечей и ружей и теперь несет ответственность за честь, собственность и самосохранение своих соотечественников», - сказал Гани после бегства. Куда бежал Гани, пока точно не ясно, но Радио Озоди сообщает, что он через Таджикистан улетел в Оман. Многие афганцы уже назвали его трусом, бросившим страну в тяжелый момент.

«Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв на протяжении 20 лет», - заявил пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Наим катарскому каналу Al Jazeera. «Слава Богу, война в стране окончена».

Al Jazeera также передала кадры, на которых командиры (один из них отсидел в Гуантанамо восемь лет) в окружении десятков вооруженных бойцов занимают президентский дворец и читаю суру Наср, благодаря Всевышнего Аллаха за победу.

Вооруженные талибы также были замечены гуляющими в понедельник по улицам Зеленой зоны, ранее сильно укрепленного района, в котором находится большинство посольств и международных организаций.

Наим сказал, что форма нового режима в Афганистане будет прояснена в ближайшее время, добавив, что Талибан не хочет жить в изоляции и призвал к мирным международным отношениям.

«Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа», - сказал он. «Мы не позволим никому использовать наши земли для нападения на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим».

Лидер талибов сообщил агентству Reuters, что повстанцы перегруппировываются из разных провинций и будут ждать, пока уйдут все иностранные силы, прежде чем создавать новую структуру управления. Другой командир сказал, что бойцам Талибана «приказали позволить афганцам возобновить повседневную деятельность и ничего не делать, чтобы напугало мирных жителей».

«Нормальная жизнь продолжится гораздо лучшим способом, это все, что я могу сказать на данный момент», - сказал он агентству Reuters в сообщении.

Один из основателей Талибана Абдуль-Гани Барадар призвал бойцов оставаться дисциплинированными после взятия города под контроль.

«Пришло время проверить и доказать, теперь мы должны показать, что можем служить своей нации и обеспечивать безопасность и комфорт жизни», - сказал он.

Улицы центрального Кабула были в основном пустынны рано в солнечный понедельник, когда просыпающиеся жители столицы уже размышляли о своем будущем.

«Я в полном шоке», - сказал Шерзад Карим Станекзай, который провел ночь в своем ковровом магазине, чтобы охранять его. «Я знаю, что теперь в Кабуле не будет иностранцев».

Представитель Госдепартамента США заявил рано утром в понедельник, что весь персонал посольства, включая посла Росса Уилсона, был доставлен в аэропорт Кабула, в основном на вертолете, в ожидании эвакуации, а американский флаг был спущен и удален с территории посольства.



Представитель Госдепартамента США заявил рано утром в понедельник, что весь персонал посольства, включая посла Росса Уилсона, был доставлен в аэропорт Кабула, в основном на вертолете, в ожидании эвакуации, а американский флаг был спущен и удален с территории посольства.

Сотни афганцев вторглись на взлетно-посадочные полосы аэропорта в темноте, тащили багаж и боролись за место на одном из последних коммерческих рейсов, которые должны были вылететь до того, как в воскресенье американские силы взяли на себя управление воздушным движением. В видеороликах, распространяемых в социальных сетях, видно, как сотни людей мчатся по взлетной полосе, когда американские солдаты стреляют в воздух предупредительными выстрелами.

«Это наш аэропорт, но мы наблюдаем эвакуацию дипломатов, пока мы ждем в полной неопределенности», - говорит в сообщении из аэропорта Рахшанда Джилали, правозащитница, которая пыталась попасть в Пакистан.

Американские силы, управляющие аэропортом, открыли огонь, чтобы не дать афганцам выскочить на взлетно-посадочную полосу, чтобы попытаться сесть на военный самолет, сказал официальный представитель США. Десятки мужчин пытались взобраться на трап вылета, чтобы сесть в самолет, в то время как сотни других окружили самолет. В понедельник появились новые кадры, на которых видно несколько трупов, замеченных в аэропорту Кабула после ночи хаоса и страха. По данным Reuters, по меньшей мере пять человек погибли в кабульском аэропорту во время хаоса.

Один из свидетелей сообщил агентству Reuters, что видел, как тела пяти человек увозили в машину. Другой свидетель сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или задавлены в давке. Американский военнослужащий, отвечающий за аэропорт, ранее стрелял в воздух, чтобы рассеять толпу, сообщил официальный представитель США.

Некоторые пытались зацепить за шасси улетающих американских самолетов и разбились, упав с огромной высоты.

В воскресенье Пентагон санкционировал временный ввод еще 1000 солдат для помощи в эвакуации граждан США и афганцев, которые работали на них, расширив свое присутствие на местах почти до 6000 военнослужащих в течение следующих 48 часов.

«В целях предотвращения грабежей и разграбления из аэропорта Хамида Карзая не будет осуществляться коммерческих рейсов. Пожалуйста, не спешите в аэропорт», - говорится в сообщении администрации аэропорта Кабула, отправленном репортерам.

Более 60 западных стран, включая США, Великобританию, Францию ​​и Японию, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что всем афганцам и международным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать. Западные страны, включая Францию, Германию и Новую Зеландию, заявили, что работают над эвакуацией граждан, а также некоторых афганских служащих. Россия заявила, что пока не видит необходимости в эвакуации своего посольства, также и Турция заявила, что ее посольство продолжит работу.

Сами талибы заверяют международное сообщество, что афганцам, которые работали на западные правительства, опасаться нечего, и что они не будут никому мстить.

Ну а пока зафиксируем — 15 августа 2021 года родился Исламский эмират Афганистан 2.0. Что из него получится, мы пока не знаем, но обещаем вас информировать о событиях, также как и снабжать аналитическими материалами.

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