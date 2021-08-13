Талибы захватили Герат и Кандагар

Афганские талибы* захватывают новые города страны. На данный момент под их контролем уже 17 столиц провинций Афганистана, включая Кандагар — второй город по значению и можно сказать родину Талибана, а также Герат — третий по величине город Афганистан.

Высокопоставленный источник в службе безопасности из Герата сообщил AFP, что правительственные силы и представители администрации отступили в армейские казармы за пределами города.

«Нам пришлось покинуть город, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения», - сказал он.

Однако представитель Талибана написал в Твиттере, что «солдаты сложили оружие и присоединились к моджахедам».

Корреспондент AFP ранее заснял флаг талибов, развевающийся над штабом полиции в Герате, а сами талибы написали в Твиттере: «Враг бежал ... Десятки военной техники, оружия и боеприпасов попали в руки моджахедов».

Дальнейшие подробности присутствия талибов в городе не ясны, но он находился в осаде в течение нескольких недель.

Ранее министерство внутренних дел подтвердило падение Газни, который проходит вдоль главной автомагистрали Кабул-Кандагар и служит воротами между столицей и опорными пунктами боевиков на юге.

«Враг взял под свой контроль», - сказал пресс-секретарь Мирваис Станикзай в сообщении для СМИ, добавив позже, что губернатор города был арестован кабульскими силовиками.

В лентах сторонников Талибана в Твиттере было показано видео, на котором колонна талибов заходит в городу, что вызвало в столице слухи о том, что правительство возмущено тем, насколько легко капитулировала провинциальная администрация.

По словам члена правительственной команды в Дохе, попросившего не называть его имени, когда силовики отступили по всей стране, Кабул передал переговорщикам Талибана в Катаре сделку о разделе власти в обмен на прекращение боевых действий.

Второй переговорщик, Гулам Фарук Маджро, сказал, что талибам было сделано предложение о «правительстве мира», не вдаваясь в подробности.

Власти в Кабуле фактически потеряли большую часть северного и западного Афганистана и теперь в руках у них остается разрозненный архипелаг оспариваемых городов, также находящихся в опасности.

Потеря Газни создает дополнительное давление на и без того перегруженные военно-воздушные силы Кабула, необходимые для поддержки рассредоточенных силовиков, которые все чаще оказываются отрезанными от подкреплений на дорогах.

Аккаунты сторонников талибов в социальных сетях также демонстрируют многочисленные военные трофеи, которые их бойцы добыли за последние дни, размещая фотографии бронетехники, тяжелого вооружения и даже беспилотника, захваченного на заброшенных афганских военных базах.

А в Кандагаре талибы заявили, что они захватили хорошо укрепленную тюрьму, утверждая, что «сотни заключенных были освобождены и доставлены в безопасное место».

Талибан часто выбирает тюрьмы в качестве объекта нападений, чтобы освободить заключенных товарищей и пополнить свои ряды.

Потеря тюрьмы - еще один зловещий знак для кабульской администрации.

Когда-то Кандагар был оплотом движения «Талибан», силы которого объединились в одноименной провинции в начале 1990-х годов, и его захват послужил для них как тактической, так и психологической победой.

По словам талибов, Кандагар полностью уже ими захвачен. Другие источники утверждают, что там до сих пор идут бои.

Между тем Кабул наводнили перемещенные лица, которые начали разбивать лагеря в парках и других общественных местах, что вызвало новый гуманитарный кризис в и без того перегруженной столице.

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