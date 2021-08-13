В Сирии найдено место массовой кремации замученных жертв режима

В Сирии был обнаружен массовый крематорий, используемый силами асадитского режима для захоронения тел замученных до смерти диссидентов.

Видео, опубликованные в среду сайтом «Заман аль-Васль», показывают, что силы режима сжигают останки задержанных в провинции Дараа - очаге восстания против Асада - и каждый день уничтожают около сотни тел.

Жертвы умерли под пытками в заключении в период с 2011 по 2013 год, согласно веб-сайту. Армия, военная разведка и ополченцы занимаются утилизацией тел.

Останки задержанных были загружены в грузовики и покрыты ветвями деревьев, потом их перевезли в уединенное место в полупустыне недалеко от города Аль-Масмиям, а затем бросили в ямы, облили бензином и подожгли.

В одном из роликов солдаты режима по одному выгружают тела из грузовика, топчут останки, бросают их в яму, а затем поджигают. Пока тела скапливаются в канаве, солдаты режима оскорбляют мертвых.

Видео также, похоже, демонстрируют доказательства того, что асадитская армия оказывает материально-техническую поддержку спецслужбам, ответственным за подавляющее большинство пыток и смертей задержанных диссидентов.

Также очевидно, что существует организованный и повторяющийся процесс утилизации тел заключенных, умерших под пытками, число которых, как считается, исчисляется десятками тысяч.

Источник сообщил, что ежедневно сжигалось 100 тел, в том числе мирных жителей, арестованных во время рейдов по домам и протестов.

Их держали, пытали и убивали в отделениях разведки по всей Сирии, в том числе в секретной тюрьме в международном аэропорту Дамаска. Среди тел были трупы женщин и детей.

«Жестокость сирийского режима достигла беспрецедентного уровня из-за игнорирования международным сообществом активации механизмов подотчетности и его настойчивого признания легитимности режима, несмотря на все зверства, которые он совершает», - сказал Анас Джерджави, операционный директор Евро-Средиземноморского Монитора.

В июле 2017 года администрация США публично обвинила режим Асада в создании крематория в печально известной тюрьме Седная для захоронения тел заключенных.

Министерство иностранных дел режима назвало это «голливудской фантастикой», хотя независимые НПО и СМИ подтвердили эти сообщения.

Они утверждают, что обширная сеть центров пыток управляется сирийским режимом и использовалась для убийства десятков тысяч заключенных.