Twitter и Google будут удалять материалы, отрицающие геноцид в Сребренице

Twitter и Google намерены удалять со своих платформ контент, отрицающий геноцид в Сребренице, говорится в сообщении Радио Свободы.

В среду сообщалось, что Twitter и YouTube, отвечая на запрос Института исследования геноцида Канады (ИИГК), заявили, что у компаний есть четко установленная политика, которая «санкционирует все разжигающие ненависть высказывания».

28 июля ИИГК направил запрос технологическим гигантам Twitter и YouTube, принадлежащим Google, с просьбой запретить на их платформах контент, который «отрицает и искажает правду о геноциде в Сребренице».

«Те, кто отрицают геноцид в Сребренице, унижают своих жертв через вашу платформу YouTube, причиняя боль и страдания выжившим после геноцида, что, в свою очередь, поощряет отрицателей геноцида и будущих возможных создателей и исполнителей геноцида», - сказал директор ИИГК Эмир Рамич в письме генеральному директору Сьюзан Войчицки.

Систематическое убийство более 8000 боснийцев (боснийских мусульман) в Сребренице сербскими силами в июле 1995 года было признано Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международным судом актом геноцида.

Но отрицание геноцида в Сребренице, наряду с тривиализацией и ревизионизмом исторических фактов, стало официальное линией и широко распространено в сербском и боснийско-сербском обществах, что также нашло отражение в Интернете.

«У нас есть четкая и устоявшаяся политика разжигания ненависти, которая запрещает контент, который сводит к минимуму или отрицает хорошо задокументированные насильственные события, включая геноцид в Сребренице», - сказал представитель YouTube.

«Если будет обнаружено, что контент нарушает эти правила, мы удалим его».

Представитель Twitter сообщил Радио Свобода, что их политика ненависти «запрещает широкий спектр действий».

«Кроме того, у нас есть строгая политика в случаях прославления [насилия], и мы принимаем меры против такого содержания и поведения, которые пытаются прославлять или восхвалять насилие и геноцид».

По данным ИИГК, отслеживающего контент в Интернете, большая часть отрицания геноцида исходит из Сербии, за которой следуют управляемая сербами Республика Сербская в Боснии, Россия и Франция.

Отвечая на ответ Twitter и YouTube, Рамич сказал Al Jazeera, что эта новость является «еще одной победой ИИГК в битве против отрицателей геноцида, фальсификаторов исторических, судебных и научных фактов о геноциде, а также прославителей осужденных военных преступников».

«Это справедливость для жертв самого ужасного злодеяния со времен Холокоста в Европе, единственного признанного судебным органом геноцида после Второй мировой войны».

Последние новости появились после того, как Валентин Инцко, в то время уходящий в отставку глава Управления Высокого представителя Боснии, в июле запретил отрицание геноцида в Сребренице.

Он ввел тюремное заключение в Боснии на срок до пяти лет для всех, кто «публично потворствует, отрицает, грубо упрощает или пытается оправдать» геноцид или военные преступления, совершенные во время международного вооруженного конфликта в стране в 1992–1995 годах.

Новый закон был тут же отвергнут политиками боснийских сербов, которые пригрозили бойкотировать центральные институты Боснии.

Ну а в России министр обороны и лидер списка «Единой России» Сергей Шойгу открыто заявил, что ему в прошлом "посчастливилось" работать вместе с лидерами боснийских сербов, осуждёнными по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности - Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем. Было бы чрезвычайно интересно узнать, в каком контексте Шойгу работал с международно признанными военными преступниками. В годы войны в Боснии он как известно возглавлял российское МЧС.