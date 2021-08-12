Афганистан: талибы захватывают города, а Кабул рисует планы о том, как будеть их отбивать

Талибан* может окружить столицу Афганистана Кабул за 30 дней и потенциально захватить ее за 90 дней, заявил в среду агентству Reuteurs представитель министерства обороны США, сославшись на оценку американской разведки.

Талибы взяли под контроль девять столиц провинций за шесть дней, и это удивило многих экспертов. Уже 12 августа появилась информация, что талибы захватили десятую столицу провинции — древний город Газни. Впрочем, другие источники сообщают, что в Газни продолжаются бои. Силы Талибана в настоящее время контролируют 65% территории Афганистана и захватили или угрожают захватить столицы 11 провинций, заявил во вторник высокопоставленный чиновник Европейского союза.

До прошлого месяца разведывательные данные США предупреждали, что афганское правительство может пасть всего через шесть месяцев. Официальный представитель США на условиях анонимности сказал, что новая оценка последовала за быстрыми успехами талибов в Афганистане.

«Но это не предрешенный вывод», - сказал этот чиновник, добавив, что афганские силовики могут изменить ситуацию, оказав большее сопротивление талибам. Было не сразу ясно, было ли это единодушным мнением разведывательного сообщества или разные спецслужбы придерживались разных взглядов, что не является редкостью.

Президент США Байден заявил во вторник, что не сожалеет о своем решении вывести американские войска из Афганистана после более чем 20 лет конфликта, заявив, что афганские войска превосходят по численности талибов и, должно быть, хотят сражаться.

Между тем президент Афганистана Ашраф Гани вернулся в столицу после визита в осажденный северный город Мазари-Шариф, чтобы сплотить свои осажденные силы. Там он провел переговоры с давним местным лидером Аттой Мохаммадом Нуром и печально известным военачальником Абдур-Рашидом Дустумом об обороне города. Потеря Мазари-Шарифа станет катастрофическим ударом для правительства Кабула и ознаменует полный крах его контроля над севером, долгое время являвшимся бастионом ополченцев против талибов.

Правительство Кабула вооружает местные группы в рамках трехэтапного плана по противодействию наступлению талибов, сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу Al Jazeera министр внутренних дел Афганистана.

Генерал Абдул Сатар Мирзаквал рассказал в среду, что кабульские силы также сосредотачиваются на попытках обеспечить контроль над основными автомагистралями, крупными городами и пограничными переходами.

Мирзаквал, который пять недель назад возглавил 130-тысячную полицию страны, заявил, что правительство поддерживает местные добровольческие ополчения.

«Мы работаем в три этапа. Первый - остановить поражение [правительственных сил], второй - собрать наши силы и создать кольца безопасности вокруг городов», - сказала Мирзаквал.

«Всех солдат, которые покинули свои посты, мы возвращаем их на свои посты. Третий - начать наступательные действия. В настоящий момент мы переходим ко второй фазе», - добавил он.



Мирзаквал сказал, что многие поражения Кабула были результатом потери им контроля над дорогами и шоссе.

Многие районы теперь могут снабжаться только с воздуха, и после того, как США начали вывод своих войск, афганское правительство потеряло большую часть этих возможностей.

«К сожалению, с их выводом боевые действия начались в 400 районах страны», - сказал он. «У нас очень ограниченная поддержка с воздуха, вертолеты были заняты переброской припасов и эвакуацией наших убитых и раненых».

США фактически вывели все войска из Афганистана, кроме тех, которые остались для защиты посольства США и аэропорта в Кабуле, а военная миссия должна завершиться 31 августа.

Что там с переговорами?

Лидеры талибов заявили, что не будут вести переговоры с афганским правительством, пока Ашраф Гани остается президентом, сказал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Хан добавил, что политическое урегулирование в нынешних условиях представляется трудным.

«Я пытался убедить Талибан… три-четыре месяца назад, когда сюда приехало высшее руководство Талибана», - сказал Хан иностранным журналистам у себя дома в Исламабаде.

«Условие состоит в том, что пока там Ашраф Гани, мы (Талибан) не собираемся разговаривать с афганским правительством», - сказал Хан, цитируя слова лидеров Талибана.

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