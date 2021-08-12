Выборы в Марокко: «Не беда что своя корова сдохла, плохо, что соседская жива»

Через несколько недель в Марокко пройдут выборы в законодательные органы власти, которые решат, кто возглавит правительство на следующие пять лет. Пройдут они на фоне ожиданий ожесточенной борьбы между политическими партиями страны. По прогнозам, Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляющая правительственную коалицию и относящаяся к т.н. «умеренным исламистам», выиграет выборы в третий раз, хотя целый ряд сил и пытаются помешать им это сделать.

Политические партии Марокко будут бороться за голоса более чем 15 746 000 зарегистрированных избирателей, поскольку ни одна партия не намерена бойкотировать выборы, назначенные на 8 сентября, которые пройдут в свете последствий эпидемии коронавируса.

ПСР, получившая 125 из 395 мест на последних парламентских выборах, выбрало лозунг «Доверие, демократия, развитие» для своей нынешней избирательной кампании, заявив при этом, что ее платформа «направлена на укрепление системы управления и осуществление соответствующих структурных реформ».

Генеральный секретарь ПСР Саадеддин Османи, который также является главой правительства, в общении с прессой заявил, что «партии удалось накопить значительные успехи в политическом участии...., поскольку она восстановила надежность, порядочность и доверие к политической работе».

В свою очередь, «Партия аутентичности и модерна» (ПАМ), которая является крупнейшей правой оппозиционной партией, готовится к участию в выборах и претендует на лидерство. ПАМ заняла второе место на законодательных выборах 2016 года, получив 102 места в парламенте. Генеральный секретарь ПAM Абделлатиф Вехбе заявил, что его партия имеет большие шансы на победу, подчеркнув при этом «возможность достижения этой амбициозной задачи благодаря упорной работе и эффективной коммуникации с марокканским народом». Но чуть позже, мы еще вернемся к этому и посмотрим, при помощи чего они на самом деле пытаются достичь своей «амбициозной задачи».

В преддверии выборов левая «Партия независимости» переживает беспрецедентную активность в партийных рядах после отставки бывшего генерального секретаря Хамида Шабата. Некоторые связывают отставку Шабата с внутренними разногласиями, после того как нынешний генеральный секретарь партии Низар Барака отказался рекомендовать своему предшественнику участвовать в местных выборах в округе Фес. Партия, перешедшая в оппозицию в середине мандата предыдущего правительства (2011-2016 гг.), тоже стремится набрать большое количество голосов. В своих предыдущих выступлениях в СМИ Барака заявил, что Марокко необходимо правительство, пользующееся доверием и поддержкой населения благодаря активному участию граждан в предстоящих выборах, и призвал марокканцев прийти и проголосовать.

Правоцентристская партия «Национальное собрание независимых» (НСН), которая входит в правительственную коалицию, тоже заявила о своем желании участвовать в выборах в законодательные органы. НСН, основанная 42 года назад, стремится возглавить следующее правительство при поддержке бизнесменов. Ее называют «близкой к королевскому дворцу».

«Национальное собрание независимых представило министров, которые добились отличных результатов во всех производственных секторах», - сказал лидер партии Азиз Аханнуш на партийном мероприятии. Аханнуш добавил, что его партия фокусируется на проектах, которые позволят сельскохозяйственной, торговой, промышленной, туристической и рыболовной отраслям достичь небывалого процветания. НСН заняла четвертое место на выборах в законодательное собрание в 2016 году, получив 37 мест.

Политическая система в Марокко в отличие от многих других стран региона обладает политическим плюрализмом и разнообразием, что обеспечивает широкий спектр политических игроков. Соответственно, различные политические партии возглавляли правительства с момента обретения Марокко независимости. Значительный подъем ПСР в 2011 году был обусловлен желанием марокканцев сменить политический класс. С тех пор ПСР набрала значительную организационную силу, что в конечном итоге позволило ей быть переизбранной в 2016 году, получив контроль над всеми крупными городами Марокко. Даже до сегодняшнего дня все городские округа известны как оплоты Партии Справедливости и Развития, что, кстати говоря, в очередной раз наносит удар по лево-либеральному мифу о «поддержки исламистов только малообразованными сельскими жителями», который они пытаются применять ко всем странам подряд.

Серьёзный успех «умеренных исламистов» неизбежно снизил роль других так называемых «исторических» политических партий. В 2021 году это привело к дискуссиям под предводительством членов парламента о механизмах сдерживания неких «слишком влиятельных партий», путем внесения поправок в конституцию избирательные законы. В то время как некоторые поправки являются лишь формальностью, другие были спорными, тем более, что все политические партии, кроме ПСР, поддерживают новое законодательство. Несмотря на свою большую численность в парламенте (125 мест из 395), умеренным исламистам не удалось заблокировать поправки, которые были одобрены всеми остальными партиями.

Перед каждыми выборами партии Марокко собираются в комитете при Министерстве внутренних дел, чтобы рассмотреть и при необходимости внести поправки в основные законы, регулирующие выборы. Однако обсуждения этого года не были похожи на все предыдущие. За несколько месяцев до выборов были внесены поправки в несколько законов, наиболее важными из которых являются исключение из списка положений, гарантирующих 30 мест в парламенте для молодежи, кроме того, национальный избирательный округ для женщин будет заменен региональными избирательными округами, чтобы увеличить представительство женщин в парламенте. Но единственной поправкой, вызвавшей споры, стало изменение избирательного коэффициента.

В прошлые годы количество мест в парламенте распределялось на основе голосов, полученных каждой партией, деленных на общее число действительных бюллетеней. Таким образом, в 2016 году ПСР получила 125 мест, мобилизовав почти 1,6 миллиона избирателей - в основном в крупных городах - из 5,8 миллиона марокканцев, принявших участие в голосовании в том году.

Однако новая поправка предусматривает, что количество распределяемых мест будет основываться на «общем числе марокканцев, имеющих право голоса» [тех, кто внесен в избирательные списки], а не на количестве действительных бюллетеней. Таким образом, знаменатель становится намного больше - более 15 миллионов из 38 миллионов, что уменьшит количество мест, которые партии могут получить в любом городе. Теоретически будет невозможно, чтобы какая-либо партия получила более одного места в каждом избирательном округе. Например, партия, получившая 40 000 голосов в одном избирательном округе (городском), может получить столько же мест, сколько партия, получившая 100 голосов в другом (сельском). Согласно этому методу и результатам выборов 2016 года, ПСР потеряло бы около трети своих мест.

Благодаря изменению правил подсчета, ни одна политическая партия не сможет математически получить более 100 мест (менее 25% от общего числа мест) в парламенте, что сделает очень сложным выявление явного победителя. Важно отметить, что этот новый метод расчета является «уникальным» в своем роде. Ни одна другая страна в мире не распределяет места на основе количества зарегистрированных избирателей (по крайней мере, мне не удалось такого найти где-либо).

ПСР осуждает любой реальный демократический регресс и утверждает, что новый метод является неконституционным, поскольку он затрагивает ключевое право граждан иметь парламент, который представляет их истинную волю. Партия ставит под сомнение сами выборы, утверждая, что если сильные и активные партии, приложившие много усилий для проведения кампаний, получают столько же мест, сколько и менее активные партии, получившие гораздо меньше голосов, то весь избирательный процесс несовершенен и несбалансирован. Именно из-за этих поправок три или четыре партии в итоге получат одинаковое количество мест в округах, независимо от количества реально полученных голосов.

Пока марокканские политические партии заняты изобретением «уникального» способа справиться с «постоянно растущей поддержкой исламистов», они не могут решить реальную политическую проблему. Опрос, проведенный Institute for Social and Media Studies в преддверии предстоящих выборов 2021 года, показал, что 60% респондентов не доверяют ни политическим партиям, ни их программам. Более того, в нескольких исследованиях изучались причины, по которым граждане, особенно молодежь, не мотивированы голосовать. Результаты указывают на то, что отказ от участия в избирательном процессе и партийной политике вызван отсутствием доверия к кандидатам и государственным институтам. Вместо того чтобы «лопатить» законы с целью повлиять на количество мест и методы подсчета, партии должны обсуждать программы, активно привлекать в это обсуждение граждан и удовлетворять их потребности в условиях глобального кризиса здравоохранения и экономики. Но они этим не занимаются, ведь куда проще снова видеть заговоры исламистов и пытаться вставить им палки в колёса. Видимо, важнее не самим выборы выиграть, а не дать их выиграть ПСР.