ЧВК Вагнера в Ливии: брошенный планшет раскрыл масштабы преступлений наемников

Планшет, оставленный наемником российской ЧВК Вагнера в Ливии, свидетельствует о причастности наемников к минированию и установке ловушек в гражданских районах, а также к другим возможным военным преступлениям, сообщает Би-би-си News в среду.

Расследование, в основном проводимое на основе доказательств, представленных на планшете, выявило масштаб операций российской группы наемников в гражданской войне в Ливии, включая связи с военными преступлениями и российскими вооруженными силами.

Как сообщает Би-би-си, им также удалось получить редкий доступ к двум бывшим наемникам. Один из них признал, что группа убивает заключенных. «Никто не хочет кормить лишний рот».

Один житель ливийской деревни рассказал, как он притворился мертвым, когда убивали его родственников. Его показания помогли команде Би-би-си идентифицировать подозреваемого в убийстве.

Описывая другое возможное военное преступление, солдат правительства Ливии также вспомнил, как его товарищ сдался боевикам Вагнера, но получил два выстрела в живот. С тех пор солдат не видел ни его, ни троих друзей, которых увезли одновременно.

Раскрывая ключевую роль группы в Ливии, планшет также показывает отслеживаемые кодовые имена наемников.

Как сообщалось, планшет предоставил доказательства причастности наемников к минированию населенных пунктов. Напомним, что установка наземных мин без их маркировки является военным преступлением.

Планшет оставил неизвестный боец ​ЧВК ​Вагнера после того, как наемники группы отступили из районов к югу от Триполи весной 2020 года.

При поддержке арабских и западных стран - в основном России, Франции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наемников и иностранных боевиков - ополчение генерала Халифы Хафтара, базирующегося на востоке Ливии, сражалось с бывшим международно признанным правительством национального согласия (ПНС).

Основным сторонником ПНС в войне против войск Хафтара была Турция, она же помогла предотвратить захват силами Хафтара столицы Триполи. С тех пор Ливия переживает политический процесс под руководством Организации Объединенных Наций в относительно стабильной и мирной обстановке.

Содержимое найденного планшета включает карты линии фронта на русском языке, подтверждающие значительное присутствие боевиков ЧВК Вагнера и беспрецедентное понимание операций группы.

«Есть кадры с дронов и кодовые имена боевиков ЧВК, по крайней мере один из которых, по мнению Би-би-си, был идентифицирован», - говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о заявлениях Би-би-си, МИД России ответил, что «делает все возможное, чтобы способствовать прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии».

В министерстве добавили, что подробности о ЧВК Вагнера в Ливии в основном основаны на «сфальсифицированных данных» и направлены на «дискредитацию политики России» в Ливии.

С другой стороны, один из бывших наемников Вагнера заявил Би-би-си, что ЧВК Вагнера - это «структура, направленная на продвижение интересов государства за пределами нашей страны».

Сообщается, что наемники из российской группы Вагнера, базирующиеся в раздираемой войной Ливии, угрожают безопасности и стабильности всего региона Северной Африки, особенно его соседей.

Группа Вагнера, созданная еще в 2014 году в Украине и принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, активно участвует в нескольких конфликтах. Наиболее заметным присутствие группы стало в Сирии и Ливии, где Россия активно участвовала в гражданской войне и, как сообщается, использовала группу Вагнера в качестве своего представителя в регионе. 24 июля 2020 года Африканское командование США (AFRICOM) обвинило Россию в том, что она «играет опасную роль в Ливии, доставляя припасы и оборудование группе Вагнера».

По данным AFRICOM, у группы Вагнера в Ливии находится 2000 человек. В настоящее время у группы есть базы в городах Сирт и Джуфра.

По словам дипломатов, в Ливии находится «более 20 000» иностранных наемников, и ливийские власти, официальные лица ООН и мировые державы требуют, чтобы эти наемники ушли.