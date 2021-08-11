Афганистан: талибы контролируют уже 9 провинциальных столиц, министры бегут из страны

Файзабад, столица провинции Бадахшан, стал последним призом, взятым талибами*.

Забихулла Аттик, местный депутат, сообщил агентству новостей AFP, что силовики покинули город после нескольких дней ожесточенных столкновений. «Талибан захватил город сейчас», - говорит он.

Афганские официальные лица заявляют, что со вторника в руки талибов пали еще три столицы провинций, в результате чего уже девять из 34 провинций страны оказались под их контролем.

Чиновники сообщили Associated Press, что пали столицы провинций Бадахшан, Баглан и Фарах - Файзабад, Пули-Хумри и Фарах соответственно. Таким образом талибы заняли более четверти столиц провинций страны менее чем за неделю.

Между тем президент Афганистана Ашраф Гани летит в осажденный северный город Мазари-Шариф.

Он планирует «проверить общую безопасность в северной зоне», говорится в заявлении официального Кабула.

Афганский лидер также, вероятно, проведет переговоры с давним лидером Мазари-Шарифа Атта Мохаммадом Нуром и печально известным «маршалом» Абдур-Рашидом Дустумом об обороне города.

Потеря Мазари-Шарифа может стать катастрофическим ударом для правительства Кабула и ознаменует полный крах его контроля над севером, долгое время являвшимся бастионом ополчения против талибов.

Но если Ашраф Гани еще пытается сопротивляться, то некоторые другие уже сдались. По сообщениям сети Bloomberg, исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Пайенда подал в отставку и покинул страну после того, как талибы захватили ключевые таможенные посты, что привело к истощению налоговых поступлений.

Пайенда «подал в отставку и покинул страну, потому что Афганистан борется с сокращением доходов после захвата таможенных постов», - сказал Bloomberg официальный представитель министерства финансов Мохаммад Рафи Табе.

«Ухудшение ситуации с безопасностью» и поездка за границу к своей больной жене - вот другие причины, которые назвал Табе. Куда уехал Пайенда пока не ясно. Во вторник бывший министр написал в Твиттере, что покидает свой пост, но не назвал причин для этого.

Кроме того, сотни афганских солдат, которые отступили в аэропорт под Кундузом после того, как талибы захватили северный город на выходных, сдались, сообщил агентству AFP местный депутат.



Амруддин Вали, член совета провинции Кундуз, говорит, что солдаты, полиция и повстанческие силы «сдались талибам со всем своим военным снаряжением».

Сам аэропорт перешел под контроль талибов полностью. До этого он оставался единственной частью провинции, которую талибы еще не взяли под контроль.

На сегодня талибы контролируют также всю северную границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу говорит, что талибы пообещали не переходить границу, но Москва все равно продолжит проводить совместные учения со своими союзниками в регионе.

Ну а что же переговоры в Дохе? Пока не ясно. Ожидается что сегодня в кулуарах возможно пройдет встреча стран расширенной тройки — Россия, США и Пакистан. Расширенная Тройка - это группа, инициированная Москвой, которая встречается и консультируется о том, как попытаться поддержать межафганские мирные переговоры. При этом Россия не присутствовала в первый день переговоров, так что не факт, что и эта встреча состоится.

* - запрещены в РФ