В Махачкале прошел пикет родственников обвиняемых в терроризме

В понедельник в центре столице Дагестана родные обвиняемых в терроризме провели серию одиночных пикетов. Мать Ислама Барзукаева, тетя Гасана Курбанова, мать и бабушка Мирзали Мирзалиева вышли на угол улиц Дахадаева и Расула Гамзатова. Все трое - Барзукаев, Курбанов и Мирзалиев - проходят по одному делу. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Следственный комитет покрывает пытки над нашими сыновьями" и "Требуем возбудить уголовное дело на 4 сотрудников ЦПЭ за пытки наших сыновей".

Также они держали фото одежды со следами крови. Это те самые вещи, которые были на задержанных, когда их, по утверждениям родственников, пытали.

Следственный отдел по Дербенту девять раз отказал Курбанову и Барзукаеву в возбуждении уголовного дела по факту пыток в полицейском изоляторе.

"Следственный комитет Дагестана и Дербента не расследует пытки наших детей, а защищает сотрудников ЦПЭ, которые их пытали", - утверждает Елена Барзукаева.

Сообщается, что пикет прошел спокойнее, чем обычно. У силовиков к участникам акции не было вопросов, и никого не задержали.

"В какой-то момент подошли неизвестные молодые люди и сказали, что они рядом с нами какой-то плакат развернут. Я сказала, отойдите на пятьдесят метров и разворачивайте. А иначе нарушение закона", - отмечает Барзукаева.

Напомним, что Курбанов, Барзукаев и Мирзалиев по-прежнему находятся под стражей. Судить их будет Северо-Кавказский окружной военный суд.

Троих жителей Дербента похитили 15 июня 2019 года. Первоначально им предъявляли обвинение в незаконном хранении оружия. На следующий день после их исчезновения стало известно, что они находятся в дербентском изоляторе временного содержания. Они настаивают, что дали признательные показания под пытками.

В декабре прошлого года обвиняемые в терроризме жители дагестанского Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзали Мирзалиев получили еще один пункт обвинения по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".