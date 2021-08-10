Афганистан: талибы наступают, тысячи людей бегут от войны

Во вторник талибы* контролировали уже шесть столиц афганских провинций после молниеносного напора на севере, в результате чего десятки тысяч людей покинули свои дома ради относительной безопасности Кабула и других центров.

Теперь талибы нацелились на Мазари-Шариф, самый большой город на севере, падение которого означало бы полный крах государственного контроля в регионе, который традиционно был антиталибским.

Силы кабульского режима также сражаются с талибами в Кандагаре и Гильменде, южных пуштуноязычных провинциях, которые считаются родиной и основной базой талибов.

США в основном не вмешиваются, хотя на этой неделе отправляют в Катар специального посланника Залмая Халилзада в еще одной попытке убедить Талибан принять прекращение огня.

Госдепартамент США заявил, что Халилзад «будет оказывать давление на талибов, чтобы они прекратили свое военное наступление», и «поможет сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию».

Прри этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби все равно сказал, что это афганское правительство и его силы должны переломить ситуацию, заявив, что Соединенные Штаты «мало что» могут сделать, чтобы помочь.

Майкл Кугельман из Международного центра ученых им. Вудро Вильсона также сомневается, что у Вашингтона остались какие-то доступные средства, чтобы переломить ситуацию..

«Я боюсь, что Талибан настолько силен, а афганские военные настолько осаждены прямо сейчас, что будет трудно найти какой-то механизм изменения импульса от США», - сказал он.

Похоже, что талибы безразличны к мирным предложениям и, похоже, намерены одержать военную победу, чтобы увенчать возвращение к власти после их свержения 20 лет назад.



Вместе с захваченным в понедельник Айбаком талибы уже владеют шестью столицами провинций, что вызывает подозрение, что Кабул уже совершенно не контролирует регион.

То, как пали города - некоторые сдались без боя - многих удивило.

В понедельник талибы заявили, что они продвигаются к Мазари-Шарифу - крупнейшему городу на севере и опоре правительственного контроля над регионом - после захвата Шибергана на его западе и Кундуза и Талокана на востоке.

Представитель талибов, что они вошли уже в город, но чиновники кабульского режима - и жители, с которыми связались по телефону - заявили, что это преувеличение, и столкновения ограничиваются близлежащими районами.

Tolo News сообщил, что правительственные силы также по-прежнему контролируют аэропорт и армейские казармы за пределами города в соседнем Кундузе, хотя никаких официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.

* - запрещены в РФ