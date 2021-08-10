В осажденном Дараа аль-Балад заканчивается хлеб

Пекарни в осажденном городе Дараа аль-Балад на юге Сирии выключили свои печи из-за нехватки пшеницы, поскольку режим Асада продолжает полуторамесячную блокаду этого района, сообщили в понедельник жители города, которых цитирует издание The New Arab..

Сирийский режим начал осаду Дараа аль-Балада 24 июня после того, как жители города отвергли результаты президентских выборов в Сирии в мае. Международное сообщество резко осудило выборы как подтасованные.

Хотя дороги, ведущие в Дараа аль-Балад, где проживает около 50 000 человек, были отрезаны силами режима и его союзными ополченцами, пекарни до сих пор умудрялись существовать за счет хранимой или ввозимой контрабандой пшеницы.

Три дня назад запасы пшеницы окончательно закончились, и пекарни были вынуждены закрыться. Хлеб теперь пополнил ряды других предметов первой необходимости, таких как лекарства и вода, которых почти нет.

«Я живу за счет предметов первой необходимости, которые хранила в кладовой до начала осады, но их хватит мне только на четыре или пять дней», - говорит жительница Дараа. аль-Балад, которую журналисты называют Рима (имя изменено).

«В город никого не пускают, а гуманитарная ситуация ужасна. Мы с детьми живем в кошмаре», - сказала Рима.

27 июля силы режима и союзные ему ополчения попытались штурмовать город, но получили отпор со стороны жителей. С тех пор боевые действия усилились, режим постоянно обстреливает город из артиллерии, а боевики местной оппозиции захватили ряд контрольно-пропускных пунктов государственной безопасности и солдат, укомплектовавших их.

По данным ООН, боевые действия привели к перемещению до 18 000 человек в близлежащие районы, где они укрылись в мечетях и школах.

По меньшей мере 52 человека были убиты в Дараа в июле, среди них 11 детей и две женщины, по данным местного наблюдателя за соблюдением прав человека, Управления документации мучеников Дараа.

ООН призвала к немедленному прекращению огня, чтобы «облегчить страдания мирных жителей Дараа» и «беспрепятственный доступа для оказания гуманитарной помощи».

Переговоры при посредничестве России время от времени продолжаются между режимом и комитетом, назначенным представлять город после того, как режим повторно захватил провинцию Дараа в 2018 году.

24 июля между двумя сторонами была заключена сделка. Жители Дараа аль-Балада передадут некоторое количество легкого вооружения и позволят режиму установить три контрольно-пропускных пункта в городе в обмен на то, что режим снимет блокаду, выведет свои силы из города и распустит местные ополченцы. спины.

Однако сделка развалилась после того, как режим заявил, что сданное оружие неудовлетворительно, и увеличил количество контрольно-пропускных пунктов, которые он хотел установить в городе, с трех до десяти. Несколько дней спустя солдаты режима и союзные ополченцы попытались штурмовать город.

С тех пор переговоры не сдвинулись с места, несмотря на то, что россияне несколько раз собирали обе стороны за стол переговоров, последний раз в воскресенье.

Комитет по переговорам Дараа потребовал, чтобы на контрольно-пропускных пунктах режима в городе работали солдаты восьмой бригады, в состав которой входят жители Дараа, получившие от режима «постоянный статус», форму условного помилования.

Режим отклонил просьбу комитета и настаивает на увеличении количества контрольно-пропускных пунктов в жилых районах Дараа аль-Балад и укомплектовании их солдатами из выбранных ими дивизий.

В прошлом режим в значительной степени полагался на 4-ю танковую дивизию в Дараа, что вызывало глубокое недовольство местных жителей, которые рассматривают связанные с Ираном силы как иностранное вторжение.

Однако пока переговоры зашли в тупик, жители Дараа аль-Балада страдают.

«Днем они ведут переговоры, а ночью бомбят нас», - сказала Рима.