Новые убийства за рубежом и миссия зарубежных СМИ

За прошедшую неделю произошло несколько событий, которые выстраиваются в один логический ряд.

3 августа в лесу под Киевом был найден повешенным ранее изсчезнувший Виталий Шилов, глава Белорусского дома в Украине - белорусский оппозиционер, эмигрировавший в эту страну и организовывавший там оппозиционную белорусскую диаспору. Мы не писали об этом событии, так как напрямую мусульман оно не затрагивает, да и без нас его освещали немало.

Однако что затрагивает одних, часто затрагивает и других. Так, на прошлой неделе в Крыму был найден повешенным тоже исчезнувший накануне 19-летний Осман Аджиосманов. Казалось бы, и эта новость не имеет прямого отношения к религии или политике. Но вот сегодня в Анкаре уже был найден мертвым главный редактор Крымского агентства новостей (QHA) Айдын Таш. Причем, если одни ресурсы представили его смерть как естественную, то ряд оппозиционных источников настаивал на том, что он был или задушен, или повешен.

Наконец, вчера в Риге, в ходе путешествия со своей семьей скоропостижно скончался 62-летний политический журналист Дмитрий Запольский. Некоторые мусульмане знают его как человека, который в свое время заявлял о принятии им Ислама и был женат на соблюдающей русской мусульманке. Но больше людей знает его как человека, работавшего в 90-е годы на петербургском телевидении и приближенного к команде Собчака, который написал разоблачительную книгу о петербургской мафии, контролировавшей город и захватившей страну, с характерным названием "Путинбург".

Вот здесь можно посмотреть презентацию этой книги и узнать много интересных фактов, которые в ней приводятся (https://youtu.be/HOh57tXCTx4). А здесь - беседу-диалог Запольского с известным оппозиционным журналистом Марком Фейгиным (https://youtu.be/X5xVR_U9K8A). И вот, весьма бодро выглядящий разоблачитель Путина Запольский скоропостижно умирает во время путешествия, глава антикремлевского крымскотатарского агентства то ли так же загадочно умирает, то ли обнаруживается повешенным в Анкаре, а в Киеве и Крыму однозначно находятся повешенными ранее исчезнувшие лидер белорусской оппозиционной диаспоры и молодой крымский татарин. И если Крым является территорией, подконтрольной российсским спецслужбам, то все остальные загадочные и совпавшие смерти произошли уже за границей.

Казалось бы, ничего удивительного в этом нет - неудобных для власти людей убивают, и все чаще это происходит за границей. Это так, но просто стоит помнить это, когда будете читать про пишущих о происходящих на родине из-за рубежа, что "они такие смелые, потому что находятся не в России". С новыми репрессивными законами, с волной блокировок и закрытия в стране СМИ, которые сообщают критическую для власти информацию, становится уже очевидно, что в качестве правила правду, о том, что происходит в России, можно писать только из-за рубежа, а обратное является уже скорее исключением, причем, исчезающим.

Но и те, кто находятся за рубежом, как видно по всем этим событиям, сейчас не "в домике", а фактически на передовой. Причем, если СМИ, финансируемые государствами, заинтересованными сообщать правду про Россию (понятно, что из своих интересов, но нам все равно это выгодно и нужно), действительно имеют иностранную финансовую поддержку, то многим проектам на чужбине приходится бороться за выживание так же, как и работающим в них людям.

Поэтому, финансируя тех, кто пишет правду о происходящем в стране из-за рубежа, вы помогаете не тем, кто "такой смелый, потому что уехал", а тем, кто уехал, чтобы доносить до вас правду и принял на себя соответствующие риски.