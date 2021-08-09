Афганские талибы с пятницы захватили пять столиц провинций

Афганские талибы* захватили еще три административных столицы провинций, сигнализируя всему миру, что война за города Афганистана вышла на новый уровень.

С пятницы талибы захватили уже пять столиц провинций Афганистана в ходе молниеносного наступления, которое, похоже, привело к подавлению сил кабульского режима.

Кундуз, Сар-и-Пуль и Талукан на севере пали в воскресенье с разницей в несколько часов, это подтвердили талибы и официальные лица Кабула.

В воскресном заявлении талибов говорится, что они захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и тюрьму в стратегически важном северо-восточном городе Кундуз.

«Вчера днем ​​начались ожесточенные столкновения, все правительственные штабы контролируются талибами, только армейская база и аэропорт находятся в ведении афганских силовиков, откуда они сопротивляются талибам», - сказал Амруддин Вали, член ассамблеи провинции Кундуз.

Представители министерства здравоохранения в Кундузе заявили, что 14 тел, в том числе женщины и дети, и более 30 раненых были доставлены к ним в больницу.

Кундуз ранее переходил в рук талибов в 2015 и 2016 годах, но достаточно быстро был отбит силами Кабула.

В заявлении, сделанном в воскресенье, талибы также заявили о захвате города Сар-и-Пуль, столицы северной провинции Сар-и-Пуль.

Мохаммад Нур Рахмани, член совета провинции Сар-и-Пуль, сообщил агентству Reuters, что группа захватила правительственные здания в столице, изгнав чиновников из города на близлежащую военную базу.

Парвина Азими, активистка по защите прав женщин в Сар-и-Пуле, сообщила агентству новостей AFP по телефону, что правительственные чиновники и оставшиеся силы отступили в армейские казармы примерно в 3 км от города.

Талибан «окружил» комплекс, сообщил AFP член провинциального совета Мохаммад Хусейн Муджахидзаде.

В воскресенье вечером талибы сообщили в Твиттере, что захватили Талукан, столицу провинции Тахар.

Житель Талукана Забихулла Хамиди сказал AFP, что видел, как силовики и официальные лица покидали город в колонне автомобилей.

«Сегодня днем ​​мы покинули город после того, как правительство не отправило помощь», - сказал агентству AFP источник в силовых структурах Кабула.

«К сожалению, город полностью в руках Талибана».

Воскресные штурмы произошли после того, как за последние два дня группа захватила провинции Нимруз и Джаузджан. Сообщается, что Зарандж, столица Нимруза, пала без боя, а в субботу был захвачен Шиберган, столица Джаузджана.

Примечательно, что Шиберган это оплот знаменитого "маршала" Абдур-Рашида Дустума. Талибам в руки попала его униформа, папаха и "меч почета". На фото они как раз позируют с ними.

Минобороны сообщило, что в субботу вечером американские бомбардировщики B-52 нанесли удар по нескольким целям талибов в Шибергане.

Между тем люди в Кундузе пытались бежать до прибытия талибов и до сих пор боятся выходить из своих домов, цитирует Al Jazeera слова одного из его жителей.

«Хотя бои утихли, он по-прежнему похож на военный город», - сказал житель Кундуза, имея в виду присутствие сил Талибана в ключевых частях города и афганских национальных сил обороны и безопасности, проводящих операции в городе.

В воскресенье утром министерство обороны Афганистана опубликовало видео, на котором афганский спецназовец заявляет, что силовики провели скоординированные операции в провинции в течение последних 24 часов.

Спецназовец сказал на видео, что талибы понесли тяжелые потери в ходе этих операций, поскольку «они пытались захватить ключевые точки» в провинции, добавив, что «мечта» талибов не осуществится.

«Вы должны быть уверены, что афганские силы с вами», - говорит спецназовец жителям Кундуза.

Правительство Кабула отрицает падение Кундуза — очень важного города, шестого по величине в Афганистане — но судя по наблюдениям журналистов, талибы захватили офис начальника полиции, офис избирательной комиссии, а флаг Талибана развевается на центральной кольцевой развязке.

Хотя с пятницы талибы захватили две столицы провинций, Кундуз - на крайнем севере - будет наиболее значительной потерей правительства с тех пор как талибы начали наступление в мае.

Между тем в столицах южных провинций Кандагар и Гильменд продолжаются ожесточенные бои. В воскресенье член совета провинции Гильменд заявил, что в результате правительственных воздушных атак были повреждены поликлиника и средняя школа в Лашкаргахе.

В заявлении Минобороны также подтверждается, что в некоторых частях города были нанесены воздушные удары, в результате которых погибли 54 талиба и еще 23 были ранены.

В заявлении ничего не говорится о бомбардировке клиники или школы.

Ахмад Шуджа Джамал, глава отдела международных отношений в Совете национальной безопасности Афганистана, сказал, что «Талибан» не в состоянии удерживать столицы провинций, которые он захватил, но что его асимметричная война, включающая мины и уличные бои, требует много времени для сражения.

«Печальная реальность», - сказал Джамал.

«Примерно две трети жертв составляют женщины и дети, и это говорит о методе действий Талибана, который заключается в том, что они используют дома мирных жителей, чтобы укрыться, но также совершают нападения, что приводит к ужасным потерям среди гражданского населения».

Сухаил Шахин, международный пресс-секретарь движения «Талибан», сказал, что группа хочет мира, но агрессия означает, что им нужно сражаться.

«У нас есть возможности для захвата городов, но наша политика направлена ​​на мир и примирение, но, конечно, когда они [кабульское правительство] начали наступление против нас, они начали кампанию бомбардировок против нас, мы отреагировали и взяли два провинциальных центра», - сказал Шахин.

«Но все же наша политика направлена ​​на урегулирование афганской проблемы путем переговоров».

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