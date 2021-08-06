Сирийские волонтеры помогают пострадавшим от наводнений городам Германии

Добровольцы из числа сирийских беженцев принимают активное участие в очистке немецких городов, которые были разрушены наводнением в прошлом месяце, в результате чего погибло не менее 180 человек, сообщает Reuteurs.

Группа сирийских добровольцев в Германии заявила, что сотни волонтеров поспешили в наиболее пострадавшие районы Западной Германии, увидев разрушения в социальных сетях.

Группа собирала обломки и отреставрировала здания, такие как многовековая церковь.

«В Германии один миллион сирийцев, и мы едины с немецким населением в хорошие и плохие времена», - сказал Баракат Убайд, организатор группы волонтеров.

Большинство добровольцев прибыли в Германию в 2015 году, спасаясь от войны и нищеты, когда страна приняла более миллиона беженцев и мигрантов.

«Многие дома немцев были разрушены, и наша квартира тоже», - сказал Муайяд Абедельби, сирийский доброволец, который живет в Арвайлере.

Сирийские добровольцы устремились в города, пострадавшие от самых разрушительных наводнений в Германии за 60 лет, чтобы очистить их и отремонтировать дома, опираясь на свой опыт катастроф в Сирии.

«Мы чувствуем то же, что и наши соседи. Мы уже испытывали это чувство, и теперь мы должны почувствовать его снова. Но, в конце концов, мы здесь, чтобы помочь, и мы работаем рука об руку с немцами, чтобы все отремонтировать. Что бы ни случилось, мы здесь».

Анас Алаккад, соорганизатор волонтерской группы Syrian Volunteers в Германии, сказал, что наводнения ему напомнили о доме.

«Что мы знали о Германии, так это то, что она была очень организованной, очень красивой, очень зеленой. А потом здесь, в зоне катастрофы, мы почувствовали себя так, как будто вернулись в Сирию», - сказал он.

«Мы чувствовали, что этого не должно быть. Мы должны что-то делать. И это нас вдохновило», - добавил он.

Местные жители Арвайлера были благодарны за помощь. «Они очень быстрые, трудолюбивые и полны идей для ремонта», - сказала Эльке Терпортен. "Это просто супер."