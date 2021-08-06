Почему Турция столь сдержанна в вопросе переворота в Тунисе?

Правительство Турции избегает называть переворотом захват властных полномочий тунисским президентом Кайсом Сайедом, при этом Анкара стремится поддерживать открытые каналы связи и придерживается дипломатического подхода для поощрения демократического процесса в Тунисе, сообщает Middle East Eye со ссылкой на турецких чиновников. «Голос Ислама» решил пересказать материал колумниста Рагипа Сойлу.

Сайед погрузил страну в политический хаос после своего решения 25 июля заморозить работу парламента, отстранить премьер-министра Хишама Машиши и взять на себя исполнительную и судебную власть в этой североафриканской стране сроком на 30 дней. Он до сих пор не представил дорожную карту или план действий, что вызывает опасения по поводу возвращения к авторитарному правлению.

В ответ мусульманская демократическая партия «Ан-Нахда», крупнейшая в парламенте, назвала захват власти «переворотом».

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития (AKP) разделяют тесные идеологические и дружеские связи с лидером Нахды Рашидом Ганнуши, спикером парламента, который не может войти в свой официальный офис с момента «переворота».

Несмотря на то, что официальный представитель AKP Омер Челик назвал захват власти переворотом, и Эрдоган, и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу избегали этого термина.

«У Эрдогана и Сайеда дружеские отношения, и мы не хотели бы разрушать их», - сказал высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности. «Мы не хотим закрывать дверь и позволять тунисскому правительству прислушиваться только к мнению некоторых других стран региона, таких как Объединенные Арабские Эмираты».

Эрдоган посетил Тунис в 2019 году, через несколько месяцев после избрания Сайеда на этот пост.

Тарек Мегериси, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), считает, что Анкара смогла «прочитать знаки» и увидеть, насколько широка народная поддержка Сайеда.

«Они предпочли быть дипломатичными. Принятие решительной позиции против Сайеда в этот момент только оттолкнет их в Тунисе и еще больше ободрит их геополитических соперников, которые уже надеются извлечь из этого выгоду», - сказал Мегериси MEE.

Многие в Турции (да и в других странах) сравнивают Тунис с Египтом, где в 2013 году в результате жестокого военного переворота был свергнут Мохаммед Мурси, первый демократически избранный президент Египта. Тогда это вызвало осуждение всего турецкого общества и привело к ухудшению отношений между Каиром и Анкарой. .

«Сайед - всенародно избранный президент, и эти два обстоятельства несопоставимы», - говорит турецкий чиновник. «Мы считаем, что использование более дипломатичного и закулисного подхода было бы более полезным для тунисской демократии».

В конце концов разница между генералом, свергнувшим законного президента, и всенародно избранным президентом, использующим пусть и спорные, но все же конституционные полномочия, слишком очевидна, чтобы рубить с плеча.

В понедельник Эрдоган разговаривал по телефону с Сайедом. В тщательно сформулированном отчете, опубликованном администрацией турецкого президента, говорится, что Эрдоган подчеркнул важность как для Туниса, так и для региональной демократии, чтобы тунисский парламент, «источник вдохновения для демократических преобразований в регионе», продолжал свою работу вопреки всему.

По словам чиновника, еще одной причиной сдержанного подхода Анкары стало доверие к Ганнуши.

«Он знает, как политически маневрировать, и мы считаем, что он мог бы заключить сделку с Сайедом, чтобы вернуться к нормальной жизни», - сказал чиновник.

В сообщении в Facebook в четверг «Ан-Нахда» уже показала серьезное изменение своей риторики, заявив, что решение Сайеда должно стать возможностью для реформ.

Турецкий чиновник сказал, что Чавушоглу совершит поездку в регион на следующей неделе, сначала посетит Алжир, а затем Тунис, чтобы увидеть, что Анкара может сделать для улучшения ситуации.

Мегериси считает, что Турция могла бы попытаться поддержать Алжир в качестве посредника в Тунисе и, таким образом, продолжить наращивать свое влияние в регионе.

«Между [президентом Алжира Абдельмаджидом] Теббуном и Сайедом сложились хорошие отношения, и посредничество в этом вопросе станет для них прекрасным способом продемонстрировать миру, что они снова стали региональной державой», - добавил он.