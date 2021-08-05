Афганские студенты сбежали из института МВД в Уфе, чтобы не возвращаться домой

В Уфе из местного института МВД сбежали двое пятикурсников из Афганистана, опасающихся возвращаться на родину. Об этом сообщают Idel.Реалии.

Изданию удалось выяснить, что на факультете подготовки следователей учились 16 афганцев. 31 июля у них был выпускной, за сутки до которого курсантов отпустили в увольнение. В расположение вернулись все, кроме одного.

Пропал 22-летний Койар Тойбалла. Он, по данным издания LIFE, 30 июля обращался в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища в России. Экс-курсант опасался, что на родине его насильно заставят воевать. В МВД по Башкортостану не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Второй афганец, 26-летний Мир Фазлуддин Ансари, пропал 1 августа. Группа иностранных выпускников института МВД отправилась в аэропорт. Ансари пожаловался на плохое самочувствие и был снят с рейса Уфа-Дубай-Кабул. В больнице у молодого афганца обнаружили коронавирус и госпитализировали. А уже утром пациент сбежал. Сейчас Тойбаллу и Ансари разыскивают правоохранительные органы.

В Башкортостане проживает крупная афганская диаспора, большинство из которых — студенты. Уфа привлекает молодых людей большим количеством университетов и широким распространением Ислама.

Пока не ясно как сложится дальнейшая судьба сбежавших студентов. По данным Агентства ООН по делам беженцев, на 1 января 2021 года 770 граждан Афганистана имеют убежище в России. Это ничтожно мало на фоне общего количества людей, покинувших эту страну из-за длительных войн. Члены комитета "Гражданское содействие", признанного в России иностранным агентом, заявляют, что Россия, исторически немало поспособствовавшая вечному конфликту в Афганистане, крайне неохотно принимает беженцев. Организация отмечает, что в 2019 году из 833 афганцев, попросивших в России соответствующий статус, получили его только 335 человек. "Гражданское содействие" приводит в пример историю 19-летнего беженца из Афганистана Мирвайса, который 4 года добивался временного убежища в РФ. Получил заветный статус молодой человек только когда заболел туберкулезом. Российский суд посчитал, что на родине Мирвайс будет лишен квалифицированной медицинской помощи.

Поиски студентов продолжаются. По информации "Idel.Реалии" российская виза у них действительна до сентября 2021 года.