Турецкие пожары: огонь добрался до электростанции

Тепловая электростанция и окружающий ее город на Эгейском море были эвакуированы в среду, когда лесной пожар, опустошающий Турцию всю неделю, добрался до самого ее края.

Команда AFP увидела, как пожарные и полицейские отступали с 35-летней станции «Кемеркёй» в холмистой эгейской провинции Мугла.

Министерство обороны заявило, что оно эвакуировало жителей по морю, когда яркие шары оранжевого пламени уже прорывались через холмы, окружающие завод.

В местном муниципалитете заявили, что «все взрывоопасные химические вещества» и другие опасные материалы были удалены со стратегического объекта.

«Но существует риск того, что пожар может распространиться на тысячи тонн угля внутри», - сказал репортерам мэр региона Осман Гурун.

Местные власти заявили, что водородные резервуары, используемые для охлаждения станции, были опорожнены и заполнены водой в качестве меры предосторожности.

На кадрах турецкого телевидения было видно, как пламя перекрывает линии электропередач и бежит по главной дороге, ведущей в город.

С тех пор, как почти по всему периметру побережья Эгейского и Средиземного море в Турции вспыхнули более 180 лесных пожаров, сгорели огромные участки леса и погибли восемь человек.

Служба спутникового мониторинга Европейского Союза заявила, что их «мощность излучения» - мера интенсивности пожаров - «достигла беспрецедентных значений по всему набору данных, который восходит к 2003 году».

Сила и масштабы пожаров поставили в сложное положение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого критикуют за якобы вялую реакцию на кризис.

Эрдоган только начал телеинтервью в прямом эфире о пожарах, когда появились новости об эвакуации завода.

Он признал, что усилия пожарных по спасению станции потерпели неудачу из-за «сильного ветра», раздувающего пламя.

Команда AFP подтвердила, что сильные порывы ветра распространяли пламя, а это означает, что точки воспламенения снова появлялись в местах, где пожары были потушены всего несколько часов назад.

Эрдоган также подверг критике лидеров оппозиции Турции за попытки набрать политические очки с помощью сомнений в готовности и реакции его правительства.

«Когда в Америке или России вспыхивают пожары, [оппозиция] поддерживает правительство», - возмущался Эрдоган.

«Как и везде в мире, в нашей стране резко увеличилось количество лесных пожаров. Здесь не должно быть места для политики».

И все же турецкое правительство, похоже, потрясено масштабом и силой пожаров.

Правительственная служба по надзору за СМИ во вторник предупредила вещателей, что они могут быть оштрафованы, если продолжат показывать прямые трансляции пожаров или изображения кричащих людей, спасающихся бегством, в прямом эфире.

Большинство новостных каналов прекратили освещение надвигающейся катастрофы, пока пожар не достиг электростанции.

Сам Эрдоган неоднократно подвергался насмешкам в социальных сетях после того, как он бросал пакеты с чаем в толпу людей во время поездки по одному из пострадавших регионов под усиленным конвоем полиции.

Оппозиция также обвинила влиятельного турецкого лидера в том, что он слишком медленно принимает предложения иностранной помощи, в том числе от регионального конкурента Греции, и в том, что он не содержал должным образом пожарные самолеты.

Офис Эрдогана изначально обвинял в пожарах поджигателей из террористической РПК.

Но все больше и больше государственных чиновников теперь связывают их с волной сильной жары, которая высушила водоемы и создала условия для пожаров на большей части юга Турции.

Эксперты предупреждают, что изменение климата в таких странах, как Турция, увеличивает как частоту, так и интенсивность лесных пожаров. Правительство соседней Греции напрямую связывает разрушительные пожары, которые покрыли столицу Афины дымом в среду, с глобальным потеплением.

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что на этой неделе температура в эгейском городе Мармарис достигла рекордного уровня в 45,5 градусов по Цельсию.

«Мы ведем очень серьезную войну», - сказал министр репортерам. «Я призываю всех проявить терпение».