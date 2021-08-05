"ЛГБТ-флаг" на банкнотах вызвал возмущение в Египте

Недавно напечатанные банкноты в 10 и 20 египетских фунтов вызвали бурю негодования в Египте в понедельник после того, как Центральный банк напечатал разноцветный водяной знак, на котором изображены радужные цвета, похожие на флаг ЛГБТ+. Об этом сообщает издание The New Arab.

Образец новой 20-фунтовой банкноты из полимерного пластика демонстрирует радужный спектр на водяном знаке, и уже вызвал форменное безумие в социальных сетях, включая призывы к бойкоту.

Образец банкноты достоинством 10 фунтов также подвергся критике за изображение недавно построенной мечети Аль-Фаттах аль-Алим, которая была открыта в 2019 году египетским диктатором Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Один возмущенный пользователь Твиттера пишет: «Двадцать фунтов с гей-флагом на нем и 10-фунтовые банкноты с мечетью Абдель Фаттаха ас-Сиси, когда у нас есть сотни других известных мечетей и исторических памятников!»

Другой пишет: «Это большой скандал и грех! Правительство / центральный банк / соответствующие министерства несут ответственность за этот позорный акт размещения изображения гей-флага на мечети на нашей национальной валюте! Они должны исправить это и принести извинения!».

В ответ на широко распространенную критику в социальных сетях представитель Центрального банка сообщил журналистам, что модели банкнот являются «предварительными» и могут быть изменены перед их выпуском в ноябре.

В целом конечно вся эта история вряд ли реально связана с ЛГБТ-символикой, хотя исключать, что диктатура Сиси решила «похайпить» на модной теме тоже не стоит. Египетское общество довольно консервативное. Согласно опросу, проведенному в 2013 году исследовательским центром Pew Research Center, 95 процентов египтян считают, что гомосексуальность не должен приниматься обществом. Египетские лвасти уже подвергали преследованию ЛГБТ-активистов, демонстрировавших радужный флаг.

Скорее всего действительно авторы дизайна банкнот имели в виду обычную радугу. К сожалению, обычной радуги в XXI веке уже не бывает.