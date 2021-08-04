Ильхан Омар поддержала безусловную американскую помощь Израилю

Голосование в конгрессе США за одобрение ежегодного законопроекта о финансировании зарубежных операций и связанных с ними программ, который, среди прочего, дает зеленый свет ежегодной безусловной помощи Вашингтона Израилю в размере 3,3 миллиарда долларов, в этом году стало большим сюрпризом.

Представители демократов Ильхан Омар, Аянна Пресли, Ли Боуман и Прамила Джаяпал разошлись с другими демократами - Рашидой Тлайб, Александрией Окасио-Кортес и Кори Буш — и обеспечили узкую победу произраильской стороны. Все они являются членами прогрессивной группы законодателей, известной своей крайне критической позицией в отношении Израиля. Ранее они призывали положить конец безоговорочной помощи Америки оккупационному государству на протяжении многих десятилетий.

Поскольку законопроект был принят с небольшим перевесом - 217 за и 212 против - отказ «прогрессистов» голосовать единообразно рассматривается как упущенная возможность нанести серьезный удар по безоговорочной поддержке Вашингтоном Израиля, особенно с учетом того, что они были часть длительной кампании по приведению внешней политики США в соответствие с прогрессивными ценностями и международным правом.

В апреле такие люди, как Омар и Тлайб — «первые мусульманки в конгрессе» - были среди нескольких демократов-членов Конгресса, которые представили законопроект, обуславливающий оказание США помощи Израилю соблюдением прав человека. В законопроекте конкретно содержится требование о том, чтобы Израилю не разрешалось использовать деньги американских налогоплательщиков для убийства, пыток, заключения в тюрьму, перемещения или иного вреда палестинским детям и семьям.

Омар также присоединилась к другим членам прогрессивного лагеря в стремлении заблокировать экстренную продажу оружия Израилю на 735 миллионов долларов, одобренную администрацией президента США Джо Байдена за несколько дней до 11-дневной бомбардировки Израилем Газы, в результате которой погибло более 250 человек, включая женщин и детей. Продажа не должна завершиться, «пока преступления против человечности совершаются при нашей поддержке», - сказала тогда Омар.

«Было бы ужасно, если бы администрация Байдена передала Нетаньяху на 735 миллионов долларов высокоточного оружия без каких-либо условий после эскалации насилия и нападений на мирных жителей», - настаивала Омар, объясняя, что поддержка Израиля будет рассматриваться как «зеленый свет» на продолжение агрессии.

Ежегодное голосование по законопроекту о финансировании зарубежных операций и сопутствующих программ США обычно носит пристрастный характер, так как представители голосуют вместе со своей партией. Наряду с тремя демократами, проголосовавшими против законопроекта, два депутата-республиканца также воздержались.

Одобрение израильской помощи в размере 3,3 миллиарда долларов - это лишь малая часть счета. Законодательство финансирует дипломатические агентства, агентства по развитию и внешнеполитические агентства и программы, включая Государственный департамент, Агентство США по международному развитию и Представительство США при Организации Объединенных Наций. Оно обеспечивает поддержку США перемещенным и уязвимым общинам, программы по восстановлению инфраструктуры общественного здравоохранения и инициативы по противодействию изменению климата, а также продвигает права женщин.

Также были выделены средства Совету ООН по правам человека с условием, что всемирный орган предпримет важные шаги для исключения Израиля из своей «постоянной повестки дня», ссылаясь на пункт 7 повестки дня Совета, в котором обсуждается «Ситуация с правами человека в Палестине и других оккупированных арабских территориях».

Итого, зафиксируем - «первая конгрессвумен в хиджабе», одна из «первых мусульманок в конгрессе» не только инициировала в свое время санкции против султана Брунея за восстановление им шариатского уголовного права в своей стране, но теперь еще и поддержала безусловную военную помощь Израилю. Пожалуй это все, что нам надо знать о пользе «прогрессивных» мусульманок в парламенте.