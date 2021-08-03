Таджикского блогера осудили за «коронавирусный» пранк в московском метро

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в столичном метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Романа Шахманова.

Двое других соучастников пранка получили условные сроки. Государственный обвинитель запрашивал для них по три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Джаборов полностью признал вину и с учетом времени, проведенного в СИЗО, будет отпущен на свободу через три недели. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Мы не будем этого делать», — отметил адвокат.

Напомним, что в феврале 2020 года Кароматулло Джаборов напугал пассажиров подземки, упав в вагоне якобы с приступом. Его друзья в этот момент выкрикивали фразы про COVID-19 и снимали, как пассажиры пытаются покинуть вагон.

После того, как Джаборов опубликовал видео с пранком, его задержали и обвинили в хулиганстве. С него взяли подписку о невыезде. Позднее оказалось, что пранкер не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, после чего суд отправил его в СИЗО. Прокуратура просила приговорить Джаборова к четырем годам колонии.

Сам Джаборов извинился за свой поступок, сказав, что это была «глупая шутка».

«Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали», — сказал он. Джаборов добавил, что от их действий никто не пострадал.