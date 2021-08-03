Бои в Афганистане: мирные жители страдают больше всех

Организация Объединенных Наций призвала воюющие стороны Афганистана сделать больше для защиты гражданского населения, предупредив, что последствия «неизбирательной» стрельбы и воздушных налетов будут «катастрофическими».

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) отметила в серии твитов во вторник, что наибольший ущерб наносят наземное наступление талибов и воздушные налеты кабульского правительства.

«Наземное наступление Талибана и авиаудары АНА причиняют наибольший ущерб», - написала МООНСА, имея в виду Афганскую национальную армию.

«Глубокие опасения по поводу неизбирательной стрельбы и повреждения / оккупации медицинских учреждений и жилых домов».

С момента начала вывода международных сил из Афганистана в мае талибы активизировали свои атаки, добившись значительных территориальных успехов, особенно в сельских районах Афганистана.

Тысячи людей были перемещены, в то время как международная общественность обвиняет Талибан в совершении «военных преступлений» и «массовых убийствах мирных жителей». Косвенно талибы подтвердили часть этих обвинений, пообещав недавно наказать некоторых местных командиров.

Несколько столиц провинций были окружены талибами, и уже несколько дней в столицах провинций Гильменд и Кандагар на юге, а также в городе Герат - столице одноименной провинции - на западе ведутся ожесточенные бои.

Al Jazeera сообщает, что Лашкаргах, столица провинции Гильменд, стала ареной самых ожесточенных боев за последние дни и что бойцы Талибана находятся в самом центре города.

«Битва за Лашкаргах сейчас идет полным ходом»..

«Бои идут вокруг резиденции губернатора, вокруг полицейского управления, вокруг тюрьмы, вокруг ключевых зданий в центре города, и, как нам сказали, стрельба идет почти непрерывно, поскольку интенсивные бои продолжаются».

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что по меньшей мере 38 человек погибли за последние три дня и еще 156 получили ранения в Лашкаргахе.

Официальные лица заявили, что талибы захватили около десятка местных радио- и телестанций в городе, в результате чего остался только один проталибский канал.

«Этим утром бои были ожесточенными, - сказал Сефатулла, директор радио «Сукон» в Лашкаргахе.

«Мы прекратили вещание два дня назад, потому что талибы захватили здание нашей станции».

Потеря Лашкаргаха станет значительным стратегическим и психологическим ударом для правительства, которое обязалось защищать города любой ценой после потери большей части сельской местности этим летом.

В Герате, также находящемся в осаде, сотни жителей скандировали «Аллаху Акбар» со своих крыш после того, как правительственные силы отразили последнее нападение талибов.

Афганские официальные лица в Герате заявили, что правительственным силам удалось отбросить талибов из нескольких районов города, в том числе возле аэропорта, что имеет жизненно важное значение для пополнения запасов.

«Афганские силы безопасности плюс силы сопротивления начали крупную операцию на западе города», - сказал Джайлани Фархад, пресс-секретарь губернатора Герата.

Источник в больнице в Герате сообщил агентству новостей DPA, что за последние шесть дней было получено 24 трупа и около 200 раненых. Среди жертв были сотрудники сил безопасности.

Другой источник из Министерства здравоохранения Кандагара сообщил, что за последние 10 дней в провинции было зарегистрировано 28 убитых и 191 раненый.

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