Бои в Афганистане: мирные жители страдают больше всех

Организация Объединенных Наций призвала воюющие стороны Афганистана сделать больше для защиты гражданского населения, предупредив, что последствия «неизбирательной» стрельбы и воздушных налетов будут «катастрофическими».
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) отметила в серии твитов во вторник, что наибольший ущерб наносят наземное наступление талибов и воздушные налеты кабульского правительства.
«Наземное наступление Талибана и авиаудары АНА причиняют наибольший ущерб», - написала МООНСА, имея в виду Афганскую национальную армию.
«Глубокие опасения по поводу неизбирательной стрельбы и повреждения / оккупации медицинских учреждений и жилых домов».
С момента начала вывода международных сил из Афганистана в мае талибы активизировали свои атаки, добившись значительных территориальных успехов, особенно в сельских районах Афганистана.
Тысячи людей были перемещены, в то время как международная общественность обвиняет Талибан в совершении «военных преступлений» и «массовых убийствах мирных жителей». Косвенно талибы подтвердили часть этих обвинений, пообещав недавно наказать некоторых местных командиров.
Несколько столиц провинций были окружены талибами, и уже несколько дней в столицах провинций Гильменд и Кандагар на юге, а также в городе Герат - столице одноименной провинции - на западе ведутся ожесточенные бои.
Al Jazeera сообщает, что Лашкаргах, столица провинции Гильменд, стала ареной самых ожесточенных боев за последние дни и что бойцы Талибана находятся в самом центре города.
«Битва за Лашкаргах сейчас идет полным ходом»..
«Бои идут вокруг резиденции губернатора, вокруг полицейского управления, вокруг тюрьмы, вокруг ключевых зданий в центре города, и, как нам сказали, стрельба идет почти непрерывно, поскольку интенсивные бои продолжаются».
Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что по меньшей мере 38 человек погибли за последние три дня и еще 156 получили ранения в Лашкаргахе.
Официальные лица заявили, что талибы захватили около десятка местных радио- и телестанций в городе, в результате чего остался только один проталибский канал.
«Этим утром бои были ожесточенными, - сказал Сефатулла, директор радио «Сукон» в Лашкаргахе.
«Мы прекратили вещание два дня назад, потому что талибы захватили здание нашей станции».
Потеря Лашкаргаха станет значительным стратегическим и психологическим ударом для правительства, которое обязалось защищать города любой ценой после потери большей части сельской местности этим летом.
В Герате, также находящемся в осаде, сотни жителей скандировали «Аллаху Акбар» со своих крыш после того, как правительственные силы отразили последнее нападение талибов.
Афганские официальные лица в Герате заявили, что правительственным силам удалось отбросить талибов из нескольких районов города, в том числе возле аэропорта, что имеет жизненно важное значение для пополнения запасов.
«Афганские силы безопасности плюс силы сопротивления начали крупную операцию на западе города», - сказал Джайлани Фархад, пресс-секретарь губернатора Герата.
Источник в больнице в Герате сообщил агентству новостей DPA, что за последние шесть дней было получено 24 трупа и около 200 раненых. Среди жертв были сотрудники сил безопасности.
Другой источник из Министерства здравоохранения Кандагара сообщил, что за последние 10 дней в провинции было зарегистрировано 28 убитых и 191 раненый.
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