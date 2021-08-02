Политзаключенный Зафер Якубов объявил голодовку из-за издевательств в тюрьме

Житель Казани Зафер Якубов, осужденный на 17 лет колонии строгого режима по делу признанной террористической в России организации "Хизб Ут-Тахрир"*, объявил голодовку из-за предвзятого и жестокого отношения со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на общественную защитницу Ирину Холодцеву.

По ее словам, Якубова поместили в штрафной изолятор из-за похода в магазин, расположенный на территории колонии.

Якубов отбывает наказание в колонии ИК-26 в Самарской области. Он приговорен к 17 годам строгого режима по обвинению в руководстве деятельностью террористической организацией (ч. 1 ст. 205.5 УК) и вербовке (ч. 1 ст. 205.1 УК).

По данным ФСБ, Якубов организовал в Казани не менее 40 "агитационных собраний на основе идеологии "Хизб ут-Тахрир" с участием еще троих мусульман, а также собирал взносы с одного из участников этих собраний "в размере не менее 2400 рублей", приобрел на них "материалы, необходимые для изготовления книг и брошюр" и оказал помощь членам партии, которые находятся под стражей. Якубова и еще 13 человек арестовали в 2018 году.

Правозащитный центр "Мемориал"** признал Якубова политзаключенным.

* - запрещены в РФ

** - в РФ признаны «иностранным агентом»