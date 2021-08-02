Турецкие пожары: террористы РПК признались в поджогах

Турция уже неделю с относительным успехом сражается с лесными пожарами, которые опустошили ее южный регион. Причины лесных пожаров до сих пор не ясны, но подозрения все больше связаны с террористической группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК), члены которой стояли за некоторыми предыдущими лесными пожарами в стране. Одна из ветвей террористической группы прямо не взяла на себя ответственность за пожары, но открыто пригрозила стране в воскресенье поджогами ее лесов и людей.

По состоянию на воскресенье, 107 из 112 лесных пожаров по всей стране были взяты под контролем, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который находился в Анталии, посещая пострадавшие районы, сказал, что в настоящее время ведутся многочисленные расследования с целью найти возможных виновников пожаров. «Мы надеемся, что наши полицейские, жандармские и разведывательные подразделения проанализируют все признаки, информацию и разведывательные данные по этому вопросу. Мы обеспокоены подозрениями в саботаже. Если есть предатели, которые зашли так далеко, чтобы поджечь нашу страну, это наш долг задержать их и обеспечить им самое суровое наказание», - сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что количество лесных пожаров и площадей, пострадавших от лесных пожаров, увеличилось вдвое после того, как в прошлом году лидеры «террористической группы» поручили своим подчиненным поджечь леса. Естественно, Эрдоган имел в виду РПК. «Мы полны решимости уничтожить ячейки террористических групп в городах, точно так же, как мы близки к прекращению их присутствия в горах и за нашими границами», - добавил Эрдоган.

Турки в социальных сетях поспешили возложить вину на связанную с РПК Инициативу «Дети Огня». Примечательно, что западные сторонники РПК с пеной у рта принялись опровергать это предположение на том основании, что РПК якобы не воюет с природой и вообще с мирным хозяйством, да и вообще они экологически сознательные ребята. Им правда напомнили, что РПК имеет долгую историю сжигания лесов Турции в качестве метода «мести» против турецкого государства, вызывая гибель мирных жителей и разрушение окружающей среды. А тут плюс ко всему еще и появилось заявление самих «Детей огня», угрожающих стране новыми поджогами, так как «турецкий режим не понимает другого языка», и только таким образом можно «поставить его на колени».

Действительно ли террористы стоят за поджогами или это просто попытка взять на себя громкие акции, пока неизвестно.

«400 из 850 инцидентов с диверсиями, о которых заявляет организация «Дети огня» с 1 января, - никогда не происходило. Это форма их пропаганды», - заявил глава турецкого МВД Сулеймана Сойлу в прошлом году. Прямых и четких доказательств причастности РПК и близких ей групп пока нет.

Но в данном случае, важнее то, что аффилированные с РПК ресурсы и соцсети берут на себя ответственность и поддерживают поджоги.

Один из высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана Мурат Карайылан в своем заявлении ранее также приветствовал метод использования поджога в террористических актах. «Двое-трое молодых людей вполне могут собраться и что-нибудь сделать. Они могут сказать: «У нас нет оружия», но их оружие - зажигалки и спички», - сказал он. Группа, связанная с РПК, использовала эти предложения почти дословно в своих угрозах.

Шемдин Сакик, другой высокопоставленный террорист РПК, также ранее заявлял, что террористическая группа прибегнет к аналогичным действиям в случае необходимости. «Если у нас закончится оружие, мы поедем в Бодрум и сожжем их яхты, поедем в Анталию, чтобы сжечь теплицы, поедем в Стамбул, чтобы сжечь их машины, и поедем в Измир, чтобы сжечь их леса», - сказал он.

В октябре прошлого года четыре провинции вокруг Турции также стали жертвами ненависти Рабочей партии Курдистана к природе, при этом почти одновременные пожары уничтожили леса в различных частях страны. Турецкие власти быстро задержали подозреваемых поджигателей, которые сожгли лесные массивы в районе Белен южной провинции Хатай, и вскоре террористическая группа, связанная с РПК, взяла на себя ответственность за нападение. Инициатива «Дети огня» прославляла нападения на леса Турции, воздавая хвалу террористам, которые устроили пожар. Так называемая «инициатива» стала причиной множества поджогов в последние годы, и эта группа известна своими тесными связями с террористической группой РПК.В 2019 году группа также взяла на себя ответственность за лесные пожары в западных, северо-западных и южных провинциях Турции, объявив о «огненной мести» государству.

Подозрения относительно роли РПК в лесных пожарах усилились после инцидента в воскресенье. Двое подозреваемых подожгли кустарник возле военной базы, где находится учебный центр для турецких солдат. Когда солдаты, охранявшие базу, заметили их, они сбежали. Пожарная служба базы потушила пламя до того, как оно распространилось на базу. Источники службы безопасности, цитируемые агентством «Анадолу» (AA), заявили, что это была попытка саботажа, чтобы сжечь район, в котором располагались казармы базы. По факту попытки поджога возбуждено расследование.

28 июля подозреваемый был схвачен возле военной базы в районе Полатлы столицы Анкары, когда он поджег травянистый участок внутри базы. Подозреваемый пробрался через заборы вокруг базы, где находится школа артиллерийских офицеров. Прохожий заметил покушение и схватил подозреваемого, который затем был передан полиции. Небольшой пожар, повредивший деревья внутри базы, был потушен.

Первые крупные пожары начались в прошлую среду, и самый крупный из них вспыхнул в городе Манавгат в средиземноморской провинции Анталия. Пожар все еще продолжается, поскольку пожарные, которым помогают самолеты и вертолеты, изо всех сил пытаются сдержать пламя, которое уничтожило сотни домов, в основном в деревнях. Всего в провинциальных районах Манавгат и Гюндогмуш вспыхнуло 13 пожаров, и только два из них продолжают гореть.

Пожар в районе Газипаша, который грозил перекинуться на другие города в этом районе, был потушен в воскресенье. В Мугле, западном соседе Анталии, провинции, где также расположены популярные курортные города, три из восьми пожаров все еще горят, поражая города Мармарис, Кёйджегиз и Милас. Другой крупный пожар в Бодруме, жемчужине «Турецкой Ривьеры», пользующейся большой популярностью среди местных и иностранных туристов, также был локализован.

В Адане, южной провинции, где со среды вспыхнуло 20 лесных пожаров, все пожары были взяты под контроль, заявили официальные лица.

Несмотря на то, что пожары находятся под контролем, пламя все еще ушло окончательно, а усилиям по борьбе с ними препятствуют случайные сильные ветры, раздувающие пламя. Самыми смертоносными пожары были в Анталии, где пять человек, в том числе двое пожарных, погибли после того, как оказались посреди быстро распространяющегося огня. Шестой жертвой стал молодой человек, пытавшийся помочь пожарным в Мармарисе, который погиб, когда его мотоцикл разбился в зоне пожара, и он оказался посреди лесного пожара. В воскресенье средства массовой информации сообщили, что турецкий мужчина и его немецко-турецкая жена также были найдены мертвыми в их сожженном доме в деревне Калемлер в Манавгате, в результате чего число погибших в городе достигло семи. В результате пожаров большое количество людей остались без крова, особенно в Манавгате.

Страна объявила это место «зоной бедствия» и пообещала оказать помощь и построить новое жилье для местных жителей, пострадавших от пожаров. Большинство из них были сельскими жителями, которые вместе со своими домами потеряли домашний скот, основной источник дохода. В общей сложности от пожаров пострадали 42 сельских квартала, в 27 кварталах произошла вынужденная эвакуация. Около 279 человек были госпитализированы из-за отравления дымом и ожогов в Манавгате, где первые пожары начались в четырех разных местах. На пятый день небольшие пожары все еще продолжаются в районе Сирткёй в ​​Манавгате и на склонах горы Гюлен. В Калемлере, одной из деревень, наиболее пострадавших от пожара в Манавгате, бульдозеры начали снос домов, которые были полностью сожжены или сильно повреждены пожаром в воскресенье. Местных отвозят в безопасное место в районе, где были созданы пункты доставки помощи.

В Мармарисе и Кёйджегизе пожарные провели субботу, борясь с пламенем на земле, поскольку ночь помешала попыткам вмешаться с воздуха. Вертолеты и самолеты возобновили работу в воскресенье утром. В воскресенье в Мармарисе 100 пожарных, посланных Азербайджаном, оказали помощь местным пожарным.

Пожар, начавшийся в районе Армуталан, быстро распространился на восемь кварталов, заполненных туристами. Пожар в Миласе распространился на Бодрум, вызвав эвакуацию в районе Мази.

На пресс-конференции в Мугле ​​в субботу министр Пакдемирли предупредил, что потребуется осторожность для борьбы с массовыми пожарами начиная с воскресенья, когда ожидается, что влажность упадет на 10%. Пожары вспыхнули как минимум в 21 провинции, в том числе в нескольких средиземноморских провинция, и даже на Черном море.

Президент Эрдоган заявил в субботу, что 5,91 миллиона долларов (50 миллионов турецких лир) было выделено для удовлетворения неотложных потребностей в районах, которые испытали разрушения и материальный ущерб. Он сказал, что Турция мобилизует все средства, чтобы взять под контроль пожары.

Ко сказанному относительно возможных поджогов добавим вот еще что. Лесные пожары требуют двух вещей — искры и топлива. Причин для искры может быть множество — молния, неполадки в линии электропередач, брошенный окурок, непотушенный туристами костер, да в конце концов и преднамеренный поджог. Но чтобы искры превратились в настоящее бедствие, да еще одновременно не только по всей стране, но и по всему региону Средиземного моря — для этого требуются особые условия. К сожалению, глобальные изменения климата создали идеальные условия для появления сухого топлива. Засуха и высокая температура убивают деревья и высушивают мертвую траву, сосновые иглы и любой другой материал на дне лесной подстилки, который действует как растопка, когда огонь проникает в лес.

Кто бы ни подносил спичку, вряд ли он был способен вызвать национальную катастрофу еще 10 лет назад, когда такое быстрое распространение огня в лесу было маловероятным. Учитывая, что с 2015 года каждое последующее лето бьет рекорды по высоким температурам, можно смело предполагать, что мир станет еще жарче и суши, а лесные пожары чаще, масштабнее и опаснее. Это факторы, которые необходимо учитывать всем мировым лидерам, и руководству Турции в частности. Возможно, руководству Турции в особенности, учитывая, что воевать им придется не только с изменениями климата, но и с отмороженными психопатами-террористами, готовыми сжечь ради «борьбы с режимом» всю страну до тла.