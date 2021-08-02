Лидер суннитов Ирана раскритиковал шиитское руководство страны

Самый высокопоставленный и самый популярный суннитский имам в Иране Мавлави Абдуль-Хамид Исмаилзахи выразил обеспокоенность общим положением меньшинств в Иране, заявив, что те же этнические группы в соседних странах и регионе Персидского залива «живут лучше».

«Сравнивая свою жизнь с жизнью жителей Кувейта и других стран Персидского залива, наши соотечественники-арабы явно сталкиваются с трудностями в получении средств к существованию», - сказал имам Sunni Online, новостному агентству, отслеживающему положение суннитской общины Ирана. «У них нет благосостояния и нет полномочий решать свое будущее, поскольку они также страдают от давления и дискриминации», - сказал он, имея в виду этнических арабов в Хузестане.

Более двух недель в преимущественно арабском регионе на юго-западе Ирана не прекращаются протесты, вызванные водным кризисом, который только усугубил и без того тревожные безработицу и бедность.

Абдуль-Хамид, однако, отметил, что гнев в Хузестане не ограничивается нехваткой воды, а скорее охватывает «нищету и отсталость», в которых он обвинил правительство, и «бесхозяйственность», результатом которой «явно являются гнев и недовольство».

Amnesty International насчитала по меньшей мере восемь смертей от рук иранских силовиков во время протестов в Хузестане. Тем не менее, активисты обеспокоены тем, что эта цифра может быть гораздо больше, учитывая цензуру правительства. При этом митинги в Хузестане собирали акции солидарность по всей стране, включая столицу Тегеран, лозунги отражают общий уровень отчаяния.

Несмотря на его умеренный подход и его попытки сотрудничать с т. н. «Исламской Республикой», Абдуль-Хамид неоднократно сталкивался с ограничениями со стороны руководства Ирана, включая запреты на поездки и слежку за его личной жизнью.

Абдуль-Хамид, белудж по национальности, является имам-хатыбом самой большой иранской суннитской мечети Макки в юго-восточном городе Захедан в провинции Систан-Белуджистан, и директором Джамия Дар уль-Улюм Захедан, крупнейшего медресе в городе. Его критика шиитского правительства сочетается с призывами включить меньшинства в управление Ираном. «Есть белуджи иранского происхождения, которые служат министрами или командирами в странах Персидского и Оманского заливов, а здесь, на нашей родине, нам приходится бороться хотя бы за то, чтобы иметь местного губернатора». Он обвинил в сложившейся ситуации власти Тегерана, чье «недоверие» к другим национальностям не допускает меритократии.

Имам выразил такую ​​же озабоченность курдской общиной Ирана, чьи соплеменники «чувствуют себя лучше в соседних Ираке и Турции… в то время как в Иране они действительно страдают от крайней дискриминации».

В Иране посты верховного лидера и президента по закону должны занимать последователи официальной религии - шиизма. Однако Конституция Ирана не устанавливает подобных ограничений для министерских должностей. Последовательные президенты республики неоднократно избегали включения в правительство суннитского меньшинства, фактически отрицая свои собственные обещания во время предвыборных митингов. И невыполнение этих обещаний вызвало повсеместное разочарование, выраженное Абдуль-Хамидом и другими суннитскими имамами.

Несмотря на ключевую поддержку президента Хасана Рухани, которая обеспечила последнему голоса в Систан-Белуджистане в 2017 году, президент отказался пригласить суннитского имама на свою вторую церемонию инаугурации.

В преддверии июньских президентских выборов в Иране имам, выступающий за примирение, поддержал консерватора Эбрахима Раиси, избегая широкомасштабных кампаний бойкота. Этот шаг стоил ему шквала нападок, но Абдуль-Хамид настаивал на том, что ему нужно иметь дело с новым президентом ради этнических белуджей и более широкой суннитской общины.

В своем интервью Sunni Online Абдуль-Хамид предупредил, что Раиси является «последней оставшейся надеждой» для суннитского меньшинства, и посоветовал новому президенту принять политику, основанную на «реалиях».