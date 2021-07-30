Скончалась правозащитница Альмира Адиатуллина

В Казани 27 июля похоронили Альмиру Адиатуллину, знаменитую мусульманскую правозащитницу, и журналистку, которая скончалась на 84-м году жизни. Именно благодаря ей сегодня мусульманки России имеют возможность фотографироваться на документы, в том числе паспорта, с покрытой головой.

В 2003 году группа женщин во главе с Адиатулиной прошла целых 12 (!) судебных инстанций, включая Верховный суд России, чтобы отстоять права мусульманок.

Как пишет издание Idel.Реалии до 2002 года в Татарстане принимали фотографии на российские паспорта в платках. С 2002 года при обмене на паспорт нового образца у мусульманок перестали принимать фотографии с покрытой головой. Заявления по этому делу были поданы сразу в двух городах Татарстана — Нижнекамске и Казани. В Нижнекамске эту борьбу возглавила Гульнур Нуриева, а в Казани — Альмира Адиатуллина. Большой опыт общественной деятельности и журналиста помог ей придать этому делу широкий общественный резонанс и привлечь внимание СМИ, в том числе федеральных.

Позже эти две группы мусульманок объединили свои усилия. В Верховный суд РФ они уже пошли вместе. К делу подключились лучшие юристы, а сам процесс активно освещали СМИ. В качестве эксперта со стороны государства на суде выступила самая известная русская мусульманка Валерия Порохова. Она также поддержала позицию мусульманок Татарстана.

После того, как Верховный суд отказал, была подана жалоба в Страсбургский суд по правам человека, где ее даже успели рассмотреть, но неожиданно для всех суд удовлетворил Кассационную жалобу мусульманок и отменил решение Верховного суда, чем разрешил мусульманкам России фотографироваться на документы в платках.

В 2005 году председатель Союза мусульманских женщин Татарстана Альмира Адиатуллина в числе 1000 женщин мира за активную общественную работу была номинирована на получение Нобелевской премии Мира за то, что активно выступала против войны в Афганистане и прекращение военных действий в Чечне. Она же стояла у истоков создания комитета солдатских матерей республики.

В 2005 году она вошла в список "1000 женщин — номинантов Нобелевской премии мира 2005", в котором были представлены женщины из России и Беларуси, номинированные на премию в числе 1000 женщин Планеты. Альмира ханум была единственная и первая представительница-татарка.

В последние годы она трудилась в Благотворительном фонде "Ярдәм" в Казани, продолжала выпускать газету "Муслима" и проводить детский конкурс по чтению Корана, но последние два года после тяжелой травмы была прикована к постели.

Да смилуется над ней Аллах и да введет ее в Сады Рая.