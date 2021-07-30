Турция и Ливан страдают от сильнейших пожаров

Лесные пожары нанесли феноменальный ущерб Турции и Ливану, покуда рекордные летние температуры продолжают бить по региону.

На данный момент известно, что по меньшей мере три человека погибли в Турции в результате пожаров на юге страны. В тоже время сообщается о гибели подростка в результате пожаров в районе Кубайят отдаленного района Ливана Аккар.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) и министр сельского хозяйства заявили, что после второго дня пожаров в южных провинциях страны были начаты спасательные работы, в то время как более 100 человек были эвакуированы, нуждаются в медицинской помощи или получили материальный ущерб.

По словам министра сельского хозяйства Бекира Пакдемирли, к настоящему времени эвакуированы около 18 деревень и районов в провинциях Анталия и еще 16 деревень в соседних Адане и Мерсине.

По его словам, 82-летний мужчина был найден мертвым во время эвакуации из села Кепезбелени недалеко от курортного города Анталия, а еще два человека были найдены мертвыми в соседнем селе Дегирменли.

По словам Пакдемирли, в тушении пожаров в настоящее время задействовано около 960 человек, а также самолет, беспилотник, 19 вертолетов и около 250 транспортных средств.

AFAD сообщило, что семьи, живущие в районах, которые могли пострадать от пожара, были эвакуированы, а «несколько домов, офисов, ферм, сельскохозяйственных полей, теплиц и транспортных средств были повреждены огнем».

Пакдемирли сказал, что со вторника произошел 41 пожар в 13 из 81 провинции Турции, 31 из которых находятся под контролем.

Пожары в Османие и Кайсери все еще продолжаются.

На видеокадрах можно увидеть пожар, бушующий на холмах недалеко от жилого района прибрежного курорта Мармарис на Эгейском море.

Одновременное возгорание сильнейших пожаров в нескольких важный с точки зрения туризма местах наводит на мысль о людском факторе, в частности о возможной причастности террористов РПК. Пока у этой версии недостаточно доказательств, но судя по всему, власти Турции ее рассматривают серьезно.

О готовности помочь Турции в борьбе с пожарами заявили Россия, Украина и даже не самая дружественная Греция.

Тем временем ливанские добровольцы также изо всех сил пытались справиться с бушующими пожарами в четверг.

Гражданская оборона Ливана заявила, что один 15-летний мальчик, «который поспешил на место происшествия, чтобы потушить пламя», умер, в то время как, по данным Ливанского Красного Креста, еще восемь человек были госпитализированы в результате пожара в северной части Аккарского района. .

Правительство направило вертолеты для тушения пожаров, а Национальное информационное агентство сообщило, что Кипр держит в резерве самолеты пожаротушения, но деградирующий государственный аппарат Ливана пока что неэффективен.

«Ситуация на местах пугает», - сказал AFP министр сельского хозяйства Аббас Мортада.

«Пожар огромен, он уничтожил обширные лесные массивы и теперь угрожает домам».

В последние годы на Ближнем Востоке наблюдаются рекордные температуры, что многие эксперты связывают с изменением климата.

За последние два года сотни пожаров прокатились по Ливану и прибрежным высокогорным районам Сирии во время летних жарких волн, которые достигли жилых районов и вынудили сотни людей покинуть свои дома.

Помимо лесных пожаров, палящая жара вызывает нехватку электроэнергии и воды, и экологические аналитики заявили, что экстремальные погодные явления, вероятно, станут более распространенными, поскольку глобальное потепление продолжает оказывать влияние.