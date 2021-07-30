Египетский суд приговорил к смерти 24 "Братьев-мусульман"

Суд в Египте приговорил 24 члена «Братьев-мусульман»* к смертной казни по обвинению в убийстве полицейских по двум отдельным делам.

Государственная газета Аль-Ахрам сообщила, что в четверг уголовный суд Даманхура приговорил к смертной казни 16 обвиняемых, связанных с «Братьями-мусульманами», включая Мохамеда Суэйдана, регионального лидера организации, за их якобы причастность к взрыву полицейского автобуса в городе Рашид в мухафазе Бехейра в 2015 году.

В сообщении добавлено, что в результате взрыва погибли трое полицейских и 39 были ранены.

Тот же суд вынес смертный приговор восьми членам «Братьев-мусульман», которые были обвинены в убийстве полицейского в декабре 2014 года в городе Ад-Дилинджат в Бехейре.

Дело было прекращено в отношении троих подсудимых в связи с их смертью.

Восемь из 24 обвиняемых предстали перед судом заочно.

Аль-Ахрам не уточнила, являются ли приговоры окончательными или могут быть обжалованы. Однако Организация по правам человека Шехаба, базирующаяся за пределами Египта, заявила, что приговоры являются окончательными, поскольку они были вынесены чрезвычайным судом.

Смертная казнь для гражданских осужденных в Египте, самой густонаселенной стране арабского мира, приводится в исполнение через повешение.

Точных цифр смертных приговоров, вынесенных в Египте в этом году, нет, за исключением 10 приговоров, вынесенных в апреле, и приговоров, вынесенных против 12 лидеров «Братьев-мусульман» по делу о разгоне митинга в 2013 году.

В феврале 2019 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил в защиту смертной казни на саммите арабских и европейских государств.

После свержения бывшего президента Мохамеда Мурси в 2013 году египетские власти расправились с членами и лидерами «Братьев-мусульман» и объявили группу вне закона.

Основанное в 1928 году в Египте, «Братья-мусульмане» зарекомендовали себя как главное оппозиционное движение в Египте, несмотря на десятилетия репрессий, и вдохновили движения и политические партии во всем мусульманском мире.

Но они по-прежнему запрещены в нескольких странах, включая Египет, за предполагаемую связь с терроризмом.

Ранее в этом году Amnesty International отметила «значительный всплеск» зафиксированных в Египте казней, которые выросли более чем в три раза до 107 в прошлом году по сравнению с 32 в 2019 году.

* - запрещены в РФ