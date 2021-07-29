Пашинян призвал российские войска охранять границы Армении с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что потребует размещения российских пограничников на границе его страны с Азербайджаном, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта после новых столкновений.

Выступая в четверг на заседании кабинета министров, Пашинян сказал, что хочет попросить Москву о дополнительной помощи.

«Думаю, имеет смысл рассмотреть вопрос о размещении постов российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы», - сказал он.

Пашинян сказал, что этот шаг поможет двум странам «провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений».

«Мы планируем обсудить этот вопрос с нашими российскими коллегами».

Напомним, что Москва уже имеет военную базу в Армении, а кроме того разместила своих миротворцев в Нагорном Карабахе по результатам осенней войны между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке, заявив, что на территории Армении размещено до 600 азербайджанских военнослужащих, что отрицает Баку.

Россия предложила помочь разрешить пограничные споры, работая с обеими сторонами над четким определением границ.

В цело все идет к тому, что об Армении как о независимой стране можно будет скоро говорить лишь очень условно. И винить в этом некого, кроме самих армян - как руководство страны так и ее общество. Сделав врагами своих ближайших соседей и страдая синдромом "Великой Армении" (на реализацию которой у самих армян нет совершенно сил), они обрекли себя на зависимость от других держав. Конечно многим армянам хотелось бы чтобы их подхватили под свой протекторат США или Франция. Однако, мы знаем, кто будет держать Армения на самом деле.

Особая ирония (которую наверняка будут смаковать российские пропагандисты) в том, что призыв этот звучит от премьер-министра, который еще недавно считался едва ли не армянским Саакашвили, лидером про-европейской ориентации.