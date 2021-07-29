Сирийский режим штурмует Дараа аль-Балад после провала переговоров

В среду возобновились столкновения между силами сирийского режима и жителями Дараа-аль-Балада на юге Сирии после того, как первые пытались штурмовать город второй день подряд.

Силы режима обстреляли Карак, район в Дараа аль-Балад, и периодически перестреливались с жителями в других частях города. Накануне на окраинах города также велись бои между жителями с одной стороны и силами режима и их союзными боевиками с другой.

В результате боев во вторник погиб один житель и ранены как минимум четверо, в том числе двое маленьких детей. Кроме того, в результате насилия неизвестное количество семей бежало, а другие просили разрешения на эвакуацию до того, как силы режима войдут в город.

Бои происходят после того, как Дараа аль-Балад находился в осаде войск режима более месяца. Электричество, вода и все дороги, ведущие в город, были заблокированы солдатами режима. Осада началась из-за того, что Дараа аль-Балад отказался признать результаты майских президентских выборов в Сирии, которые международное сообщество широко осудило как фальсификацию.

Осада вызвала гуманитарный кризис в городе, перекрыв доступ ко всем товарам, кроме тех немногих, которые можно было ввезти контрабандой.

Осада должна была быть снята в выходные, после того как 24 июля была достигнута договоренность между переговорным комитетом Дараа аль-Балада и силами режима. Однако разногласия по поводу его реализации привели к тому, что во вторник силы режима возобновили осаду.

Соглашение предусматривало, что жители Дараа аль-Балада должны были передать определенное количество легкого вооружения и разрешить режиму установить в городе три контрольно-пропускных пункта безопасности. В ответ режим должен амнистировать ряд местных жителей, снять осаду, вывести свои силы из города и разоружить местных боевиков, которые воюют на его стороне.

Жители сдали около 60 единиц оружия, но асадиты утверждают, что оружие было «повреждено» и что его недостаточно для выполнения сделки, сообщает местный активист Мухаммад аль-Асакир.