Тунисский кризис: "конституционный переворот" продолжается

Тунис еще больше погрузился в политическую неопределенность после того, как президент Кайс Сайед уволил новых должностных лиц, всего через несколько дней после того, как он уволил премьер-министра, «заморозил» парламент и взял на себя исполнительную власть.

После приостановления работы парламента и увольнения премьер-министра Хишама Машиши в воскресенье и увольнения министров обороны и юстиции днем позже Сайед уволил еще нескольких высокопоставленных чиновников поздно вечером во вторник.

63-летний президент, бывший преподаватель права и политический новичок, одержавший убедительную победу на президентских выборах 2019 года, издал указы об увольнении большого списка высокопоставленных государственных чиновников, включая главного прокурора армии.

В среду он уволил генерального директора национального телеканала «Ватания».

Кроме того, он снял депутатский иммунитет с законодателей и взял на себя судебные полномочия. Он также приказал провести расследование в отношении трех политических партий, подозреваемых в получении иностранных средств перед выборами в 2019 году.

Ключевые группы гражданского общества в совместном заявлении предостерегли от любого незаконного продления 30-дневного приостановления работы парламента и потребовали установить сроки для политических действий.

Между тем Сайед заявил, что из страны различными способами было вывезено около 5 миллиардов долларов.

Он говорит, что у него есть список из нескольких сотен человек, обвиняемых в разграблении богатства страны - в основном это политики и члены парламента, чью неприкосновенность он снял в воскресенье вечером.

Сайед заявил, что Тунис не является страной-нищенкой и заслуживает лучшего будущего.

По мнению наблюдателей слова президента кажутся попыткой «успокоить тех, кто может сомневаться в крайних мерах», которые он принял за последние несколько дней.

Президент заявил, что его действия оправданы конституцией, которая позволяет главе государства принимать неуказанные исключительные меры в случае «неминуемой угрозы».

Помимо политических потрясений, североафриканская страна сталкивается с серьезным экономическим кризисом, в том числе резким ростом инфляции и высоким уровнем безработицы, а также резким ростом числа случаев заражения COVID-19.

Напомним, что партия Ан-Нахда, которая была самой крупной фракцией в коалиционном правительстве, назвала захват власти «государственным переворотом», в то время как США, ЕС и другие державы выразили серьезную озабоченность.

Усиливая напряженность, прокуратура Туниса объявила в среду, что судебные органы начали расследование утверждений о незаконном финансировании «Нахды» и двух других политических партий в преддверии выборов 2019 года.