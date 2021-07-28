Бои на границе Азербайджана и Армении

В ночь на 28 июля на азербайджанско-армянской границе произошла перестрелка, в результате которой погибли не менее трех человек с армянской стороны. Бои начались на границе между Гегаркуникской областью Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана заявили, что атаку начали вооруженные силы Армении, которые «из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии». Ранения получили двое азербайджанских военных. Азербайджан призвал Армению «начать переговоры по делимитации государственной границы».

Минобороны Азербайджана также сообщило, что приняло предложение России прекратить огонь на границе с Арменией с 10 утра по местному времени (9 утра по Москве). В министерстве утверждают, что, несмотря на это, Армения якобы продолжила обстреливать позиции Азербайджана.

Армянская сторона в свою очередь заявляет, что бои якобы начали азербайджанцы.

Очередное обострение на границе двух государств началось в мае, но последняя перестрелка стала самой смертоносной с тех пор как в ноябре прошлого года закончилась война в Карабахе.