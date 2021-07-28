Израильские атаки на Газу в мае это военные преступления - HRW

Действия израильских военных во время конфликта в Газе в мае «очевидно равносильны военным преступлениям», - заявила во вторник международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), подчеркнув необходимость расследования Международного уголовного суда (МУС).

Международная правозащитная организация сделала свои выводы после расследования трех израильских авиаударов, в результате которых, по ее словам, погибло 62 палестинских мирных жителя. В докладе говорится, что «в непосредственной близости от нападений не было очевидных военных целей».

В докладе основное внимание уделялось действиям Израиля во время боевых действий, и группа заявила, что выпустит отдельный отчет о действиях ХАМАС и других палестинских групп сопротивления в августе.

«В мае израильские силы совершили нападения в Газе, в результате которых были уничтожены целые семьи, но поблизости не было видимой военной цели», - сказал Джерри Симпсон, директор по кризисам и конфликтам в HRW. Он сказал, что «постоянное нежелание Израиля серьезно расследовать предполагаемые военные преступления» в сочетании с ракетным обстрелом палестинцами израильских гражданских районов подчеркивает важность продолжающегося расследования МУС в отношении обеих сторон.

Израильские военные неоднократно заявляли, что их атаки были нацелены только на военные цели в Газе. Израиль обвиняет ХАМАС в жертвах среди гражданского населения в результате ракетных обстрелов и других военных операций в жилых районах.

Сотни палестинских демонстрантов были ранены в результате нападений израильской полиции на оккупированное священное место Восточного Иерусалима, мечеть Аль-Акса, после рейдов и нападений на мирных верующих во время священного месяца Рамадан.

Израильские силовики применяли пули с резиновым покрытием, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в результате чего были ранены сотни людей перед митингом еврейских группировок, посвященным празднованию «Дня Иерусалима» в ознаменование победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. В ответ протестующие забросали полицейских камнями и другими предметами. Палестинцы сообщили, что по комплексу мечети были выпущены светошумовые гранаты, десятки получили ранения.

Напряженность в Иерусалиме резко возросла, поскольку палестинцы протестовали против ограничений Израиля на доступ к частям Старого города во время Рамадана, а также после того, как власти приказали нескольким палестинским семьям покинуть свои дома, чтобы уступить место израильским поселенцам.

По данным Министерства здравоохранения Газы, около 254 человек были убиты в Газе, в том числе по меньшей мере 67 детей и 39 женщин.

В отчете HRW рассматривались израильские авиаудары. Самый серьезный из них произошел 16 мая, когда произошла серия ударов на улице Аль-Вахда, центральной улице в центре города Газа. По данным HRW, в результате авиаудара были разрушены три многоквартирных дома и погибло в общей сложности 44 мирных жителя, в том числе 18 детей и 14 женщин. Двадцать два погибших были членами одной семьи Аль-Кавлаков.

Израиль заявил, что атаки были нацелены на туннели, используемые ХАМАС в этом районе, и предположил, что повреждения домов были непреднамеренными.

В своем расследовании HRW пришла к выводу, что Израиль применил американские высокоточные бомбы GBU-31 и что Израиль не предупредил жителей об эвакуации этого района заранее. Также не было обнаружено никаких доказательств наличия военных целей в этом районе.

«Атака, не направленная на конкретный военный объект, является незаконной», - говорится в сообщении.

Следствие также изучило взрыв 10 мая, в результате которого погибли восемь человек, в том числе шестеро детей, недалеко от города Бейт-Ханун на севере Газы. Двое взрослых также были гражданскими лицами.

Израиль предположил, что взрыв был вызван неработающей палестинской ракетой. Но, основываясь на анализе остатков боеприпасов и показаниях свидетелей, HRW заявила, что доказательства указывают на то, что это оружие было «разновидностью управляемой ракеты».

«HRW не обнаружила никаких доказательств наличия военной цели на месте удара или рядом с ним», - говорится в сообщении.

Третье расследуемое нападение произошло 15 мая: в результате израильского авиаудара было разрушено трехэтажное здание в лагере беженцев Шати в Газе. В результате удара погибли 10 человек, в том числе две женщины и восемь детей.

Следователи HRW установили, что в здание попала управляемая ракета американского производства. Израиль утверждал, что в здании прятались высокопоставленные представители ХАМАС. Но HRW заявила, что нет никаких доказательств наличия военной цели в этом объекте или рядом с ним, и призвала провести расследование, было ли это законным военным объектом, и были ли приняты «все возможные меры предосторожности», чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Ранее в этом году HRW обвинила Израиль в совершении международных преступлений апартеида и дискриминации в отношении палестинцев как внутри Израиля, так и на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа. Израиль отверг обвинения.

В докладе во вторник HRW призвала США обусловить оказание помощи Израилю в сфере безопасности «конкретными и поддающимися проверке действиями» в соответствии с международным правом прав человека и расследованием прошлых нарушений.