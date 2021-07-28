Рашид Ганнуши заявил о создании национального фронта против президента Туниса

Лидер партии Ан-Нахда и спикер парламента Туниса заявил во вторник, что его партия работает над созданием «национального фронта», чтобы противостоять решению президента Кайса Сайеда приостановить деятельность законодательного органа, уволить высших правительственных чиновников и взять под контроль хрупкую демократию в стране.

Рашид Ганнуши заявил Associated Press в ходе видеозвонка, что его цель - оказать давление на президента, «чтобы он потребовал возврата к демократической системе».

Ганнуши утверждает, что группы, которые атаковали офисы его партии в нескольких городах во время общенациональных демонстраций, приведших к действиям президента в воскресенье вечером, организовывались в Интернете, и были теми же группами, которые позже приветствовали действия президента на улицах столицы Туниса.

Эти группы «ближе к анархистским группам» и «приписывают себя» президенту, заявил он, отвергая предположение, что они могут быть гражданами, выражающими недовольство крупнейшей партией страны.

Напомним, что многослойный кризис в Тунисе возник после принятия Сайедом ряда решений о прекращении политической жизни и большинства действий правительства с внезапным увольнением премьер-министра, министров обороны и юстиции и замораживанием парламента.

В понедельник Ганнуши и другие были исключены из парламента.

Ганнуши повторил свое заявление о том, что эти шаги равносильны перевороту, «и мы призвали президента отменить эти заявления и вернуться к конституционному демократическому порядку в государстве».

Лидер Ан-Нахды заявил, что его партия и другие парламентские блоки организуются, чтобы давить на президента.

«Мы движемся к эскалации давления на президента, конечно, мирным путем… с требованием возврата к демократической системе и уважения воли тунисского народа», - сказал он. По его словам они намереваются организовывать митинги протеста и сидячие забастовки.

«Мы стремимся работать не как отдельные партии, а как национальный фронт, максимально широкий фронт, чтобы в конечном итоге убедить президента подчиниться воле народа и вернуться к демократическому порядку», - сказал Ганнуши.

Он добавил, что парламентская работа будет продолжаться, несмотря на решение президента с использованием цифровых методов - средства, официально одобренного ранее из-за пандемии.

Решение Сайеда «временно» централизовать процесс принятия решений и большинства государственных функций происходит на фоне пика кризисов в Тунисе, борьбы с коронавирусной инфекцией, опустошившей нацию, и растущих социальных и экономических проблем.

Тунис, который зажег Арабскую весну в 2011 году, когда протесты привели к свержению его давнего автократического лидера, часто рассматривается как единственный пример успеха этих восстаний.

Экономика Туниса уже находилась в тяжелом состоянии еще до пандемии: безработица составляла 18%, а молодые люди, требующие работы и прекращения жестокости полиции, массово протестовали в начале этого года.

Эти кризисы необходимо решать, «а не стремиться создавать другие проблемы или идеологические конфликты», - сказал Ганнуши, добавив, что каждый должен работать, чтобы не допустить «вовлечения Туниса в насилие».