Афганские солдаты бегут от талибов, теперь уже в Пакистан

Десятки афганских солдат перешли через границу на северо-запад Пакистана после того, как их пограничный пост был захвачен талибами*, сообщает пакистанская армия.

В заявлении пакистанской армии в понедельник говорится, что 46 военнослужащих кабульского режима, в том числе пять офицеров, пересекли границу поздно вечером в воскресенье возле пакистанского пограничного города Читрал в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Афганские солдаты «получили питание, кров и необходимую медицинскую помощь в соответствии с установленными военными нормами», - заявила пакистанская армия, добавив, что она проинформировала афганские власти о развитии событий.

Однако Кабул в понедельник опроверг, что его солдаты бежали в Пакистан.

«Этот вопрос не соответствует действительности. Ни один из афганских военнослужащих не укрылся в Пакистане, чувствительность всех афганцев к Пакистану и особенно в наших вооруженных силах очевидна для всех», - сказал генерал Аджмал Омер Шинвари, пресс-секретарь Афганских национальных сил обороны и безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в столице Афганистана Кабуле.

То есть, проблема не просто в бегстве — бежали бы в Таджикистан, еще куда ни шло, а тут Пакистан.

Но рано утром во вторник пакистанские военные распространили видео, на котором афганских солдат в форме приветствуют пакистанские войска.

В сопроводительном заявлении говорилось: «Указанные солдаты теперь возвращены афганским властям по их запросу вместе с их оружием и снаряжением. Пакистан будет продолжать оказывать всяческую поддержку нашим афганским братьям в трудную минуту».

Ни Пакистан, ни Афганистан не предоставили информации о боевых действиях на афганской стороне границы. Военные Пакистана отвергли опровержение Кабула.

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