США завершают боевую миссию в Ираке

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими подписали в понедельник соглашение, официально завершившее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года. При этом солдаты США по-прежнему будут действовать там в качестве советников.

Соглашение заключено в политически непростое время для иракского правительства и может стать толчком для Багдада.

Казими столкнулся с растущим давлением со стороны сторонников Ирана и военизированных группировок, которые выступают против военной роли США в стране.

Байден и Казими встретились в Овальном кабинете для своих первых личных переговоров в рамках стратегического диалога между США и Ираком.

«Наша роль в Ираке будет ... быть доступной, продолжать обучать, помогать и бороться с ИГИЛ* по мере его появления, но к концу года мы уже не будем на боевом задании», - сказал Байден репортерам на встрече с Казими.

В настоящее время в Ираке находится 2500 американских военнослужащих, которые сосредоточены на противодействии остаткам ИГИЛ. Теперь роль американских офицеров полностью перейдет к обучению и консультированию иракских военных.

Ожидается, что это изменение не окажет серьезного оперативного воздействия, поскольку Соединенные Штаты уже и так сосредоточились на обучении иракских сил.

Тем не менее, для Байдена сделка о прекращении боевой миссии в Ираке последовала за решениями о безоговорочном выводе войск из Афганистана и завершении военной миссии США там к концу августа.

Вместе с соглашением по Ираку президент-демократ приступает к формальному завершению боевых задач США в двух войнах, которые бывший президент-республиканец Джордж Буш начал почти два десятилетия назад.

Коалиция под руководством США вторглась в Ирак в марте 2003 года на основании обвинений в том, что правительство тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна обладало оружием массового уничтожения. Саддама отстранили от власти, но такого оружия так и не нашли.

В последние годы миссия США была сосредоточена на помощи в разгроме боевиков ИГИЛ.

Пока не ясно, сколько американских военнослужащих останется в Ираке для консультирования и обучения.

Казими также отказался строить предположения о будущем сокращении численности войск США, заявив, что численность войск будет определяться техническими обзорами.

Казими, которого считают дружелюбным по отношению к Соединенным Штатам, пытался сдержать мощь вооруженных формирований, связанных с Ираном. Но его правительство осудило авиационные удары США по иранским боевикам вдоль границы с Сирией в конце июня, назвав это нарушением суверенитета Ирака.

Выступая перед небольшой группой репортеров после переговоров, Кадими подчеркнул, что его правительство несет ответственность за реагирование на такие нападения.

«Мы разговариваем с иранцами и другими людьми, пытаясь положить конец этим атакам, которые подрывают Ирак и его роль», - сказал он.

Между тем США планируют предоставить Ираку 500000 доз вакцины Pfizer / BioNTech в рамках глобальной программы обмена вакцинами COVAX. Байден сказал, что дозы должны прибыть через пару недель.

Соединенные Штаты также выделят 5,2 миллиона долларов на финансирование миссии ООН по наблюдению за октябрьскими выборами в Ираке.

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