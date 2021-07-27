Израиль арестовал почти 5500 палестинцев в этом году

По данным нескольких палестинских организаций, в первой половине 2021 года израильские силы арестовали около 5426 палестинцев, среди которых сотни женщин и детей.

В общей сложности 854 ребенка и 107 женщин были заключены под стражу с начала этого года, говорится в совместном отчете Комиссии по делам заключенных, Палестинского общества заключенных, Ассоциации поддержки заключенных и защиты прав человека и других организаций.

В заявлении говорится, что в мае было наибольшее количество арестов: 3100 палестинцев были взяты под стражу в Израиле. Оккупированный город Иерусалим занял первое место с наибольшим количеством арестов - 1699.

В мае произошли массовые протесты против попыток Израиля выселить палестинцев из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также из других районов.

В сообщении говорится, что большинство задержанных, особенно в Иерусалиме и арабских городах в Израиле, были освобождены, но без указания точного числа.

Также говорится, что количество арестов, зафиксированных в первой половине этого года, вдвое превышает количество арестов, зарегистрированных в первой половине прошлого года.

По оценкам отчета, по состоянию на 30 июня в израильских тюрьмах по-прежнему содержатся 4850 палестинцев, в том числе 41 женщина, 225 несовершеннолетних и 540 человек, удерживаемых в соответствии с политикой административного задержания Израиля, которая позволяет задерживать палестинцев без предъявления обвинения или суда.