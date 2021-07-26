Во Франции государство увольняет имамов за цитаты Корана

Имам мечети во французском регионе Луара был уволен после того, как аяты и хадисы, которые он читал во время праздничной проповеди на Ид аль-Адха, были сочтены министром внутренних дел Жераром Дарманином «противоречащими ценностям республики».

Ммади Ахамада, имам Великой мечети Сен-Шамон, уроженец Коморских островов, прочитал хадисы и аяты из суры «Ахзаб», посвященные женам пророка Мухаммада (мир ему), в своей проповеди.

После того, как Изабель Сюрпли, член муниципального совета Республиканской партии, поделилась видео проповеди в Интернете, Дарманин попросил администрацию губернатора Луары уволить имама и гарантировать, что его вид на жительство не будет продлен на том основании, что «он считает эти заявления недопустимы» и «противоречащими принципам гендерного равенства ».

Выступая на сайте Le Progres, Ахамада сказал, что хадисы и аяты в проповеди были взяты вне контекста.

«Нашим девочкам не обязательно оставаться дома, они становятся врачами, инженерами или летчиками», - добавил он.

В сообщении в социальных сетях администрация мечети сообщила об увольнении имама.

В губернаторстве Луары заявили, что работают над тем, чтобы не продлевать вид на жительство имама.

Еще один имам уволен в Верхнем де-Сене. Это имам Махди, который критиковал стиль одежды некоторых мусульманских женщин в проповеди, которую он произнес 4 июня в мечети Женневилье в провинции О-де-Сен.

Министр внутренних дел также попросил губернатора вмешаться и приостановить деятельность мечети, если подобная проповедь повторится, с использованием новых инструментов, разрешенных законом об исламском «сепаратизме», «чтобы укрепить уважение к принципам республики».

После встречи в провинции О-де-Сен на прошлой неделе имам был отправлен в отставку.

Дарманин объявил в пятницу, что работа имамов прекращена.

«По моей просьбе два имама, которые давали неприемлемые проповеди в О-де-Сен и Луаре, были уволены. Мы будем неустанно бороться против тех, кто выступает против правил и ценностей республики», - заявил он в Твиттере.

Согласно газете Le Figaro, МВД нацелилось на мечеть Рубе, которая, как утверждается, не допускала женщин с начала пандемии COVID-19.

Как сообщает газета, власти северной провинции ждали объяснений от администрации мечети по этому поводу.

Поздно вечером в пятницу адвокат Сефен Гез, защитник прав человека, раскритиковал министра внутренних дел Франции за преследование имамов и за то, что он просил губернатора уволить имама.

«Мечеть Сен-Шамон подтвердила то, что все знали: имамы назначаются губернаторами во Франции», - сказал он в Twitter.

Эксперт по СМИ Сильвен Тирро обвинил Дарманина в ненависти к Исламу и сказал, что министр внутренних дел не прекращал своих гонений на мусульман.

Тем временем во Франции развернулась петиционная кампания в поддержку Ммади Ахамада.