Афганистан: беспрецендентные жертвы среди мирного населения

Около 2400 афганских мирных жителей были убиты или ранены в мае и июне в результате эскалации боевых действий между талибами* и силовиками кабульской администрации, что является самым высоким показателем за два месяца с момента начала регистрации в 2009 году, сообщила в понедельник Организация Объединенных Наций.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила в своем отчете, что в период с января по июнь было зарегистрировано 5 183 жертв среди гражданского населения, из которых 1659 человек погибли. Это число выросло на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифры подчеркивают ужасную ситуацию для афганских мирных жителей, поскольку в мае и июне начались ожесточенные бои после того, как президент США Джо Байден объявил, что американские войска будут выведены к сентябрю, положив конец 20-летнему иностранному военному присутствию в стране.

«Я призываю талибов и афганских лидеров принять во внимание мрачную и пугающую траекторию конфликта и его разрушительные последствия для гражданского населения», - заявила Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану.

«В отчете содержится четкое предупреждение о том, что беспрецедентное количество афганских мирных жителей погибнет и будет искалечено в этом году, если не будет остановлен рост насилия», - добавила Лайонс в заявлении МООНСА, прилагаемом к отчету.

ООН предупредила, что если не случится «значительной деэскалации насилия», то в 2021 году страна добьется рекордного числа жертв среди гражданского населения за один год.

«Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа убитых и раненых мирных жителей в период с 1 мая, при этом в период с мая по июнь погибло почти столько же мирных жителей, сколько было зарегистрировано за все предыдущие четыре месяца», - говорится в заявлении МООНСА.

За последние два месяца по всей стране произошли ожесточенные бои, поскольку талибы начали крупное наступление, захватывая сельские районы, пограничные переходы и прилегающие столицы провинций. Кабул и США в ответ стали наносить воздушные удары, чтобы попытаться отбросить талибов.

В последние недели участники межафганских переговоров встречались в столице Катара Дохе, но дипломаты предупредили, что с момента начала мирных переговоров в сентябре существенного прогресса не было.

Между тем, вывод войск США и НАТО завершен более чем на 95 процентов и должен быть завершен к 31 августа.

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