В Ливии размещены российские регулярные войска, сообщают ливийцы

В настоящее время в Ливии дислоцируются регулярные российские войска, заявил в пятницу глава Фонда демократии и прав человека (DHRF) Эмадеддин Мунтассер. Заявление прозвучало когда Организация Объединенных Наций и международное сообщество призвали наемников и иностранные силы уйти из раздираемой войной страны. .

Источники в министерстве обороны Ливии на условиях анонимности сообщили DHRF, что регулярные российские войска были замечены возле авиабазы ​​Джуфра и предоставили доказательства в виде конфиденциальных аэрофотоснимков и координатов местонахождения этих войск.

Согласно заявлению DHRF, их копии были переданы членам правительств США, ЕС, Великобритании и Ливии.

«Хотя Россия размещает членов группы Вагнера в стране по крайней мере с 2017 года, развертывание регулярных членов российских вооруженных сил является явной эскалацией с серьезными последствиями для национальной безопасности Ливии, Соединенных Штатов и Европейского Союза», - сказал Мунтассер.

«Кроме того, присутствие этих войск дает понять, что Россия не собирается покидать Ливию в ближайшее время, и исключает возможность проведения свободных и справедливых выборов 24 декабря, как это предусмотрено Форумом политического диалога в Ливии», - добавил он.

Мунтассер подчеркнул, что у свободы, демократии и прав человека нет будущего «в регионах, где Путин держит военные базы, торгует своим правом вето в обмен на влияние и участвует в саботаже СМИ и выборов».

Россия была одним из крупнейших сторонников мятежного генерала Халифы Хафтара наряду с Францией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые также поддержали наступление Хафтара на столицу Триполи в 2019 году.

ЧВК Вагнера, созданная еще в 2014 году в Украине и принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, активно участвует в нескольких конфликтах.

Наиболее заметным отмечено присутствие группы в Сирии и Ливии, где Россия активно участвовала в гражданской войне и, как сообщается, использовала группу Вагнера в качестве своего прокси-представителя в регионе. Хотя Россия официально не признает никакого сотрудничества с группой Вагнера, отчеты с мест доказывают обратное.

В Ливии Россия поддержала Хафтара в его борьбе за захват власти у международно признанного правительства национального согласия (ПНС), которое предшествовало новому избранному временному правительству при Абдуль-Хамиде Дбейбахе.

24 июля 2020 года Африканское командование Соединенных Штатов Америки (AFRICOM) обвинило Россию в том, что она «играет вредную роль в Ливии, доставляя припасы и оборудование группе Вагнера».

По данным командования, у группы Вагнера в Ливии находится 2000 человек. В настоящее время у группы есть базы в городах Сирт и Джуфра.

Крайний срок для отъезда иностранных наемников из Ливии в соответствии с октябрьским прекращением огня истек в январе, но призывы к ускорению этого процесса продолжаются, поскольку никаких сообщений о передвижении на местах не сообщается и не наблюдается.