Сирийский подросток выиграл дело против британского исламофобского активиста

В Британии судьи обязали ультраправого активиста Томми Робинсона выплатить 100 000 фунтов (138 000 долларов) сирийскому школьнику после того, как в четверг постановили, что он оклеветал подростка.

18-летний Джамал Хиджази подвергся нападению на детской площадке общественной школы Алмондбери в Хаддерсфилде, северная Англия, в октябре 2018 года.

Вскоре после того, как видео инцидента стало вирусным, Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, заявил в двух видеороликах в Facebook, что Хиджази сам совершал насилие, «нападая на молодых англичанок в своей школе».

В клипах, которые просмотрели почти миллион человек, 38-летний Робинсон также заявил, что Хиджази «избил девушку до посинения» и «угрожал ударить ножом» другого подростка в своей школе. Обвинения были отклонены судом в четверг.

Робинсон, который представлял себя, утверждал, что его комментарии были в целом правдивыми, заявив, что он «раскрыл десятки свидетельств агрессивного, оскорбительного и лживого поведения» Хиджази.

Но судья Высокого суда Мэтью Никлин сказал, что Робинсон не смог доказать свои утверждения, и вынес решение в пользу Хиджази, присудив ему 100 000 фунтов (137 000 долларов) в качестве возмещения ущерба, а также обязав Робинсона оплатить расходы, которые превышают 500 000 фунтов (689 000 долларов США).

Кэтрин Эванс, адвокат Хиджази, сказала, что из-за комментариев Робинсона ее клиенту угрожали смертью.

По словам судьи: «Подсудимый берет на себя бремя доказательства того, что его утверждения правдивы. Он не справился с этим. На самом деле, и по причинам, которые я объяснил, его показания были крайне недостаточными. Однако он настаивал на серьезных обвинениях, которые он первоначально сделал, и даже добавил еще другие во время разбирательства ».

«Истцу пришлось столкнуться с ними в полном свете и гласности судебного разбирательства в Высоком суде. Я обязан разъяснить, что ответчик не смог защитить истину, истец был оправдан и ему присуждена справедливая компенсация за ущерб».

Другой член юридической команды Хиджази приветствовал это решение как оправдание.

«Нашему клиенту, Джамалу Хиджази, потребовалось большое мужество, чтобы продолжить иск о клевете против такого известного крайне правого и антиисламского активиста, как Стивен Яксли-Леннон», - сказала Франческа Флуд.

«Джамал и его семья теперь хотят оставить этот вопрос позади, чтобы они могли жить своей жизнью. Однако они хотят выразить свою благодарность великой британской общественности за их поддержку и щедрость, без которых этот судебный иск был бы невозможен», - добавила она.

Никлин сказал, что Хиджази пострадал от "особенно серьезных" последствий из-за видео.

«Обвинения ответчика против истца были очень серьезными и разошлись широко», - сказал он.