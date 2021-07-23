Впервые в истории за хаджем в Мекке и Медине присматривают женщины-военнослужащие

Десятки женщин-военнослужащих стали частью саудовских служб безопасности, которые следят за порядком в Мекке и Медине во время совершения хаджа. Об этом сообщает Reuteurs.

Издание поговорило с одной из таких стражниц по имени Мона, которая вдохновилась работой своего покойного отца и решила сделать карьеру в силовых структурах.

Одетая в военную форму цвета хаки, в куртку до бедер, свободные брюки и черный берет поверх вуали, закрывающей волосы, Мона проводит свои смены, наблюдая за Большой мечетью в Мекке.

«Я иду по стопам моего покойного отца, чтобы завершить его путешествие, стоя здесь, в Большой мечети в Мекке, в самом святом месте. Служить прихожанам - очень благородная и почетная задача», - говорит Мона.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман проводит социальные и экономические реформы в рамках планов модернизации консервативного королевства и привлечения иностранных инвестиций.

Согласно своему плану реформ, известному как «Видение 2030», наследный принц снял запрет на вождение автомобилей для женщин, разрешил взрослым женщинам путешествовать без разрешения опекунов и предоставил им больший контроль над семейными делами.

Но план реформ сопровождался подавлением инакомыслия, в том числе и феминистских активисток.

Саудовская Аравия ограничивает хадж для своих граждан и жителей второй год подряд, запрещая миллионы других паломников из-за границы в ответ на пандемию коронавируса.

Самар, еще одна военнослужащая, наблюдающая за паломниками возле Каабы, говорит, что ее семья побудила ее присоединиться к вооруженным силам после изучения психологии.

«Это огромное достижение для нас, и это величайшая гордость - служить религии, стране и гостям Всмилостивого Аллаха», - сказала она.