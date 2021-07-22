В Туркменистане более 30 военнослужащих погибли в ДТП

Более 30 военнослужащих армии Туркменистана погибли в крупном ДТП. Об этом сообщает «Радио Азатлык» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Туркменистана. По словам источника, колонна солдат на 10 КамАЗах двигалась по Ашхабаду.

ДТП со столь многочисленными человеческими жертвами произошло 18 июля днем на Бекревинском проспекте Ашхабада, когда колонна солдат возвращалась из мемориального комплекса «Народная память», где проводились мероприятия по случаю праздника Курбан-байрам.

«В тот день [18 июля] руководство Министерства обороны решило дать садака на Курбан-байрам для солдат, участвующих в маршировках в рамках подготовки к празднику независимости. Мероприятие организовали в комплексе «Народная память». Солдаты пообедали и около двух часов дня двинулись обратно в колонне из 10 КамАЗов. При спуске с холма, где находится мемориальный комплекс, водитель восьмой машины потерял управление, по всей видимости из-за отказа тормозов. Восьмой КамАЗ на большой скорости врезался в впереди идущую машину, вытолкнул ее на край дороги, а сам несколько раз перевернулся. Пострадавшие были в обеих машинах, так как оба КамАЗа перевернулись. Но больше всего погибших в восьмой машине», — рассказал источник близкий к Минобороны.

Первое сообщение о ДТП с большим количеством жертв среди солдат туркменской армии появилось 20 июля. Указывалось, что тела шестерых военнослужащих, которые были родом из Лебапского велаята, привезли ночью 18 июля для передачи семьям. Родным пояснили, что солдаты погибли в автокатастрофе под Ашхабадом, открыть гробы не разрешили. Тогда же уточнялось, что всего погибло 18 военнослужащих из разных регионов Туркменистана.

Журналисты и родственники погибших не поверили официальной версии и предположили, что солдаты погибли в боях с талибами*, которые недавно захватили под свой контроль часть афганско-туркменской границы.

Позднее информацию о крупном ДТП в Ашхабаде подтвердили источники в Министерстве обороны. По их данным, кроме нескольких десятков погибших, в аварии получили ранения еще 20 военнослужащих. Отмечается, что тела умерших были сильно обезображены, поэтому их решили хоронить в закрытых гробах.

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